الساعة هترجع 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2026 رسميًا يوم جمعة

يترقب ملايين المواطنين في مختلف أنحاء مصر موعد التوقيت الشتوي 2026، مع اقتراب انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، حيث يبدأ رسميًا مع الساعات الأولى من يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، تنفيذًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي أعاد تطبيق نظام التوقيت الصيفي والشتوي بهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق أفضل استفادة من ساعات النهار.

ويعد التوقيت الشتوي 2026 من أكثر الموضوعات التي تشهد اهتمامًا واسعًا خلال شهر أكتوبر من كل عام، نظرًا لتأثيره المباشر على مواعيد العمل والدراسة والسفر والخدمات اليومية، فضلًا عن ضرورة إعادة ضبط الساعة في مختلف الأجهزة الإلكترونية.







موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 رسميًا

ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في مصر مع نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، ليبدأ التوقيت الشتوي 2026 رسميًا اعتبارًا من منتصف الليل الفاصل بين الخميس والجمعة.

وعند وصول الساعة إلى 12:00 بعد منتصف الليل، يتم تأخيرها لمدة 60 دقيقة لتصبح 11:00 مساءً، وهو الإجراء الذي يمثل بداية العمل بالتوقيت الشتوي في جميع أنحاء الجمهورية.

ويأتي هذا التطبيق وفقًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي أعاد العمل بنظام تغيير الساعة بعد سنوات من إلغائه، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة.

كيف يتم تغيير الساعة؟

مع بدء التوقيت الشتوي 2026، ينبغي على المواطنين التأكد من ضبط ساعاتهم، خاصة إذا كانت الأجهزة لا تدعم التحديث التلقائي.

وتتم عملية تغيير الساعة من خلال الخطوات التالية:

عند الساعة 12:00 منتصف الليل يتم تأخير الساعة إلى 11:00 مساءً.

التأكد من تفعيل خاصية الضبط التلقائي في الهواتف الذكية.

إعادة ضبط ساعات الحائط والساعات اليدوية.

تعديل توقيت ساعات السيارات والأجهزة المنزلية غير المتصلة بالإنترنت.

مراجعة جميع الأجهزة الإلكترونية قبل بداية يوم الجمعة لتجنب أي أخطاء في المواعيد.



ماذا ينص قانون التوقيت الصيفي والشتوي؟

حدد القانون رقم 24 لسنة 2023 آلية تطبيق التوقيتين الصيفي والشتوي بصورة سنوية، حيث ينص على:

تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل.

استمرار العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة مع بداية الجمعة الأخيرة من أكتوبر، إيذانًا ببدء التوقيت الشتوي 2026.

وأكد القانون استمرار العمل بهذا النظام سنويًا ما لم يصدر تعديل تشريعي جديد.

متى بدأ التوقيت الصيفي في 2026؟

بدأ تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2026 مع بداية يوم الجمعة 24 أبريل، حيث تم تقديم الساعة لمدة ساعة كاملة، ليستمر العمل به طوال أشهر الربيع والصيف وحتى نهاية الخميس 29 أكتوبر 2026، قبل العودة رسميًا إلى التوقيت الشتوي 2026.

لماذا يتم تغيير الساعة يوم الجمعة؟

اختارت الحكومة المصرية أن يبدأ التوقيت الشتوي 2026 يوم الجمعة لعدة اعتبارات تنظيمية، أهمها:

كونه عطلة أسبوعية لمعظم العاملين.

تقليل الارتباك في مواعيد العمل.

منح المؤسسات الوقت الكافي لتحديث الأنظمة الإلكترونية.

إتاحة الفرصة للمواطنين لضبط ساعاتهم بسهولة.

تجنب التأثير على الدراسة والخدمات الحكومية.

ويهدف هذا التوقيت إلى ضمان انتقال سلس بين النظامين دون تعطيل المصالح العامة.



أهداف تطبيق التوقيت الشتوي 2026

يأتي تطبيق التوقيت الشتوي 2026 ضمن خطة الدولة لإدارة موارد الطاقة بكفاءة، ومن أبرز أهدافه:

ترشيد استهلاك الكهرباء.

تقليل استهلاك الوقود.

رفع كفاءة استخدام الطاقة.

تحقيق أفضل استفادة من ضوء النهار.

دعم خطط الدولة في إدارة الموارد وتقليل الأحمال.

ما الذي يتغير بعد تطبيق التوقيت الشتوي؟

بعد بدء التوقيت الشتوي 2026، يلاحظ المواطنون عددًا من التغييرات المرتبطة بالتوقيت الرسمي، من أبرزها:

شروق الشمس في وقت أبكر بنحو ساعة.

غروب الشمس مبكرًا مقارنة بفترة التوقيت الصيفي.

تعديل مواعيد الرحلات الجوية والقطارات.

تحديث جداول الحافلات ووسائل النقل.

تغيير توقيت بعض الخدمات الإلكترونية.

تعديل مواعيد الاجتماعات والفعاليات الرسمية.

هل تتغير ساعات العمل؟

لا يؤدي تطبيق التوقيت الشتوي 2026 إلى تغيير عدد ساعات العمل الرسمية، وإنما يقتصر الأمر على تعديل الساعة فقط، لتبدأ وتنتهي الأنشطة اليومية وفق التوقيت الجديد.

وقد تعلن بعض المؤسسات تعديلات تنظيمية إذا استدعت طبيعة العمل ذلك، بينما تستمر غالبية الجهات الحكومية والخاصة في العمل بالمواعيد المعتادة بعد ضبط الساعة.



نصائح مهمة قبل بدء التوقيت الشتوي

ينصح الخبراء المواطنين باتباع عدد من الإرشادات مع اقتراب تطبيق التوقيت الشتوي 2026، أبرزها:

ضبط الساعة قبل النوم مساء الخميس.

مراجعة مواعيد الرحلات والسفر.

تحديث المنبهات في الهواتف الذكية.

التأكد من ضبط جميع الأجهزة الإلكترونية.

مراجعة مواعيد العمل والدراسة بعد تغيير الساعة.

وتساعد هذه الإجراءات على تجنب أي ارتباك خلال اليوم الأول من تطبيق النظام الجديد.

ويظل التوقيت الشتوي 2026 أحد أبرز التغييرات السنوية التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين، سواء فيما يتعلق بالعمل أو الدراسة أو السفر أو الخدمات المختلفة، لذلك توصي الجهات المختصة بمتابعة البيانات الرسمية والتأكد من ضبط جميع الأجهزة مع بداية يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 لضمان الالتزام بالتوقيت الجديد