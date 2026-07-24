انطلاق تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولتي الأفروباسكت تحت 18 عامًا

انطلقت منافسات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولتي الأفروباسكت تحت 18 عامًا، والتي تقام خلال الفترة من 22 إلى 29 يوليو الجاري على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي، وذلك بمشاركة 12 منتخبًا، بواقع 4 منتخبات للناشئات، و8 منتخبات في منافسات الناشئين.

وشهد اليوم الأول في المنافسات، لقاء رواندا وتنزانيا للناشئات، وأوغندا وجنوب السودان ناشئين، ثم يلتقي منتخب مصر للناشئين نظيره تنزانيا، وتختتم مواجهات اليوم بلقاء منتخب مصر للناشئات ونظيره كينيا.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة السلة، أسند مهمة إدارة البطولة إلى الكابتن طارق السعيد نائب رئيس الاتحاد، والذي قام بدوره بالترحيب بالدول المشاركة في المنافسات.

ويشارك في بطولة الناشئات كل من: مصر "البلد المضيف"، كينيا، رواندا، تنزانيا، فيما يشارك في بطولة الناشئين منتخبات مصر "البلد المضيف"، وبوروندي، وكينيا، ورواندا، والصومال، وجنوب السودان، وتنزانيا، وأوغندا.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل بطولة إلى نهائيات الأفروباسكت تحت 18 عامًا، المقرر إقامتها خلال شهر أغسطس المقبل في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.