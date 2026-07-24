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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤول أمريكي لـ ABC : قصفنا موقعًا أمنيًا إيرانيًا قرب الحدود مع العراق

قصف موقع ايراني
قصف موقع ايراني
القسم الخارجي

قال مسؤول أمريكي، إن القوات الأمريكية نفذت ضربة جوية استهدفت موقعًا أمنيًا إيرانيًا بالقرب من أحد المعابر الحدودية مع العراق.

وأضاف المسؤول، وفقًا لما نقلته شبكة «ABC News»، أن الضربة استهدفت موقعًا أمنيًا في المنطقة الحدودية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الموقع أو حجم الخسائر والأضرار الناتجة عن القصف.

وتأتي الضربة في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع استمرار استهداف مواقع مرتبطة بالأطراف المتصارعة.

وتحظى المناطق الحدودية بين العراق وإيران بأهمية استراتيجية، في ظل وجود جماعات مسلحة مرتبطة بطهران، إلى جانب انتشار قوات أمريكية في العراق، ما يجعل المنطقة عرضة لتداعيات أي تصعيد عسكري بين واشنطن وطهران.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجانب الإيراني بشأن الضربة، كما لم تتضح تفاصيل بشأن الخسائر البشرية أو المادية التي أسفر عنها القصف.

ويأتي التطور في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متزايدًا، وسط تحذيرات من أن يؤدي استمرار الضربات المتبادلة إلى توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار دول المنطقة.

القوات الأمريكية إيران المنطقة الحدودية الولايات المتحدة الشرق الأوسط

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