إنشاء مزرعة زيتون كبرى وقف خيري في مطروح

تفقد اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، إحدى مزارع الزيتون بمدينة النجيلة، والتي تعمل بنظام الري بالتنقيط، وذلك في إطار متابعة المشروعات الزراعية بالمحافظة ودعم جهود التوسع في زراعة الزيتون.

مزرعة وقف خيري

وخلال الجولة، وجه المحافظ بدراسة مقترحًا لإنشاء مزرعة زيتون كبرى بمدينة النجيلة بالتعاون مع الجمعية الشرعية، لتكون وقفًا خيريًا يعود نفعه على الأسر الأولى بالرعاية بمطروح وأهالي المناطق المحيطة، بما يسهم في توفير مصدر دخل مستدام ودعم جهود التنمية المحلية.

ورافق المحافظ خلال تفقده للمزرعة النموذجية المهندس حسين السنيني، السكرتير المساعد، والنائب عمر هيبة، وفايز قاسم، رئيس مدينة النجيلة، وجمال الشورى، عضو مجلس النواب السابق، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.