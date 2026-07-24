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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق مطروح اسكندرية الساحلى

حادث ارشيفية
حادث ارشيفية
ايمن محمود

حصل صدى البلد على اسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح اسكندرية الساحلى   والذى أسفر عنه إصابة 5 اشخاص   باصابات متنوعة. 

مستشفى مطروح العام 

واستقبلت مستشفى مطروح العام 5 مصابين وهم 

عبدالرحمن أ.غ  كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

عمر ا.غ : كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

شيماء ا.ح : كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مع اشتباه ارتجاج بالمخ (P.C)، وجرح قطعي بالرأس بطول نحو 5 سم.

أشرف غ.ع : كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

غريب ا.غ  كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مع اشتباه ارتجاج بالمخ (P.C)، وجرح قطعي بالرأس بطول نحو 7 سم.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين داخل مستشفى مطروح العام 

بلاغ بالحادث 

تلقت غرفة  عمليات طؤارى مديرية الصحة بمطروح اخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح اسكندرية الساحلى   امام قرية الجراولة وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ 

 واستقبلت  مستشفى مطروح العام 5 مصابين وتم تقديم   الرعاية الطبية اللازمة لهم .

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية، مع إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب وقوع الحادث.

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