ضبط 14 طن مخللات بمطروح غير صالحة للاستخدام الآدمى | صور

تمكنت حملة تموينية مكبرة بقيادة المحاسب عادل بيومى الهابط وكيل وزارة التموين بمطروح و العقيد احمد متولى رئيس مباحث التموين و رجال الضبط القضائى بالمديرية ومباحث التموين و بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء والبيئة و شركة المياه من ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع المخللات .

ضبط مصنع غير مرخص

واسفرت الحملة عن ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع المخللات واستخدامه لمواد فى التصنيع منتهية الصلاحيه وغير صالحة للاستخدام الادمى و وجود الدود والعفن على المصنعات .

ضبط 14 طن مخلل

واكد مدير تموين مطروح انه تم التحفظ على كمية 125 كجم ملح منتهى الصلاحيه و كذلك 93 برميل مخللات غير صالحه للاستخدام باجمالى وزن 13 طن و 950 كجم و اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق واعمال شئونها