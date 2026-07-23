نائب محافظ مطروح يتابع ميدانيًا أعمال إصلاح كسر خط المياه الرئيسي بالعلمين

تابع الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح بالتنسيق مع المهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أعمال إصلاح كسر خط المياه الرئيسي قطر 1000 مم بمدينة العلمين، .

سرعة الانتهاء من الاصلاح

واكد نائب محافظ مطروح سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة الخط إلى الخدمة في أقرب وقت، بما يضمن استقرار ضخ المياه بالمناطق المتأثرة، مع توفير مصادر بديلة للطوارئ لخدمة مستشفى العلمين والمناطق الحيوية تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح، وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة لضمان انتظام خدمات مياه الشرب.

جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والعميد أحمد الدسوقي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، واللواء أيمن الشيخ رئيس مركز ومدينة العلمين.