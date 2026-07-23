قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زاد العزة الـ 241.. الهلال الأحمر يواصل دعم الأشقاء الفلسطينيين بأطنان من المساعدات الإنسانية
لحماية العمال من الموجة الحارة.. محافظ أسيوط يقرر تعديل مواعيد ورديات النظافة بالمراكز والأحياء
الزمالك يقرر قيد ثلاثي الشباب في القائمة الثانية بعقود جديدة
مدرب منتخب صربيا السابق مرشح لتدريب الزمالك
أول إجراء من جيش الاحتلال بعد حادث طعن بيت فوريك
آخر فرصة للحجز.. موعد انتهاء التقديم على شقق الإسكان التعاوني بـ7 مدن
ياسمين عبد العزيز لـ«صدى البلد»: حصل إصابات من الأكشن.. و«خلي بالك من نفسك» عودتي القوية للسينما
بعد مد المهلة.. آخر موعد للتقديم للحصول على سكن بديل الإيجار القديم
إغلاق منفذ سفوان الحدودي بين العراق والكويت بعد تدمير منفذ العبدلي
ياسر جلال يتكفل بعلاج بدوي فهمي
الزمالك يقترب من فك القيد.. تسوية مرتقبة مع أولكسندريا و5 ملفات متبقية في "فيفا"
الدولار والريال السعودي.. أسعار العملات اليوم الخميس 23 يوليو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إعلام مطروح ينظم أمسية ثقافية إعلامية متميزة

خلال فعاليات الندوة
خلال فعاليات الندوة
ايمن محمود

فى أمسية ثقافية إعلامية متميزة، استقبلت إدارة إعلام مطروح  بالتعاون مع نادى أدب قصر ثقافة مطروح، الدكتورة أميمة منير جادو، الأديبة والناقدة المعروفة.

دور الرموز الأدبية 

وأكد حمد خالد شعيب، رئيس النادى، أن استقبال الرموز الأدبية يعد إثراءً للنادى وقيمة مضافة لأعضاء النادى الذى يهتم بإبراز النماذج الأدبية المتميزة.

أدار الجلسة الشاعر علاء أبو خلعة، عضو نادى الأدب، والتى دارت حول مسيرة الدكتورة جادو الأدبية، والتى تشغل درجة أستاذة وباحثة أكاديمية متخصصة في العلوم التربوية وقضايا المجتمع، كما تعرف بتنوع إنتاجها بين الدراسات التربوية والإبداع الأدبي.  

ووجهت “جادو” الشكر للهيئة العامة للاستعلامات متمثلة فى إدارة إعلام مطروح لتبنيها للقاءات الثقافية المتميزة لنادى الأدب.

وذكرت أن نشأتها الأسرية فى أسرة ممتدة تتنوع فيها الشخصيات والثقافات هي السبب الرئيسى فى تنوع أعمالها الأدبية، بالإضافة إلى وجود مكتبة ثرية بالكتب التراثية والدينية والفكرية المختلفة، ما ​ترك أثرا فى  خروج الكثير من دراساتها وأبحاثها حول قضايا الأسرة، والطفولة، والتعليم، وتحليل واقع القراءة وأدب الطفل.

وخلال الجلسة، قام أعضاء النادى من الأدباء والشعراء بعرض الأعمال الأدبية والشعرية على “جادو”، والتى أبدت إعجابها بالتنوع الموجود بالنادى.

وثمنت التعاون الواضح بين الإعلام والثقافة بمطروح.

جدير بالذكر أن الأديبة أميمة جادو لها العديد من الكتب والدراسات التربوية والنقدية، منها “العنف المدرسي بين الأسرة والمدرسة والإعلام”، و"التوجهات القومية والاجتماعية في الإبداع الروائي النسوي"، بالإضافة إلى العديد من الروايات والقصص التي يغلب عليها البعد الإنساني والاجتماعي، ومنها  ​رواية "شاعر وملهمته" ​و"اغتيال أستاذة"  وغيرها.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح ثقافة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وظهورها على صدى البلد|توضيح عاجل الآن

احدى جيران المجنى عليها

ساقان داخل حقيبة.. الجيران يروون تفاصيل مقت.ل أم على يد ابنتها بالإسكندرية

صورة من المقطع المتداول

مفاجأة غير متوقعة.. حقيقة رقص طبيبة أسنان داخل العيادة

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 | حقيقة انتهاء التصحيح غداً في الكنترولات

وزير التربية والتعليم

حقيقة إنتهاء الكنترولات من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 |توضيح عاجل

ياسر جلال وبدوي فهمى

والله ما هسيبك.. فنان يستغيث بياسر جلال: بنام في الجراج وعندي سرطان ومش لاقي أتعالج

هايدي الشابوري

أهلها قالوا عليها بتهلوس.. فتاة بني سويف تكشف مأساتها داخل مصحة ونتيجة تحليل المخدرات

ترشيحاتنا

ملتقى السيرة النبوية

ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر: الصحابي الجليل "عمرو بن ثابت" نموذج لصدق الإيمان الذي رفع صاحبه إلى الجنة

حكم زيارة الأضرحة

قبل المولد النبوي 2026.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول زيارة أضرحة آل البيت ومقامات الصالحين

حكم تكبيرة الإحرام في الصلاة

هل تصح صلاة من أدرك الإمام راكعًا بتكبيرة واحدة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

بالصور

جومانا مراد تتألق بإطلالة سوداء أنيقة

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد