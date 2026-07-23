بالأسماء.. وفاة 2 وإصابة ثالث فى حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح سيوة

لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخر ، في حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح سيوة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحادث.

تلقت غرفة عمليات طؤارى مديرية الصحة مطروح إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح سيوة، وعلى الفور انتقلت فرق الإسعاف إلى مكان الواقعة.

واستقبل مستشفى مطروح العام جثتين هامدتين هما “إدريس. ا” و"محمود. س"، بالإضافة إلى شخص مصاب، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.