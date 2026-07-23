مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة

قال كريم صبري، مراسل قناة إكسترا نيوز من معبر رفح، إنه استمرارًا للجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، تواصل مصر تقديم المساعدات الإنسانية، ولا سيما من خلال الهلال الأحمر المصري، الذي يعمل على مدار الساعة لتفويج دفعات متتالية من شاحنات المساعدات الإنسانية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية حنان عاطف، على قناة إكسترا نيوز، أن هذه الشاحنات تدخل من البوابة الجانبية لمعبر رفح، ثم تتوجه إلى معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة.

وأوضح أنه في الساعات الأولى من صباح اليوم، قام الهلال الأحمر المصري بتفويج القافلة رقم 241، والتي ضمت آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية، والاحتياجات الأساسية، من السلال الغذائية، والأدوية، والمواد الإغاثية، بالإضافة إلى ضخ كميات من المواد البترولية، التي تدخل تباعًا مع هذه الشاحنات.

وولفت إلى أن هذا الدور يأتي في إطار ما تقدمه مصر من دعم إنساني متواصل، تشرف عليه فرق الهلال الأحمر المصري، خاصة مع وجود منطقة مخصصة للعمليات اللوجستية الخاصة بالمساعدات الإنسانية في مدينة العريش، وهي منطقة الخدمات اللوجستية التي تستقبل شاحنات المساعدات القادمة من داخل مصر، وكذلك من خارجها، عبر الدول الداعمة، سواء من خلال مطار العريش أو ميناء العريش البحري.