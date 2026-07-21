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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

معبر رفح يستقبل الدفعة الـ 65 من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة

معبر رفح يستقبل الدفعة الـ 65 من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
معبر رفح يستقبل الدفعة الـ 65 من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
أ ش أ

استقبل معبر رفح البري بشمال سيناء، اليوم، دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة عبر الجانب المصري من المعبر.

وصرح مصدر مسؤول بأن هذه الدفعة تعد الـ 65 من العائدين الفلسطينيين ، وأنه يجري إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتمهيد عودتهم إلى القطاع.

وأضاف أن فرق الهلال الأحمر المصري انتشرت بالساحة الرئيسية للمعبر لتيسير الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتقديم الخدمات الإغاثية ومستلزمات العناية الشخصية، إلى جانب توزيع "حقيبة العودة" على العائدين وتقديم الدعم النفسي للأطفال.

في سياق متصل، تستعد السلطات المصرية لاستقبال دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، حيث جهزت وزارة الصحة والسكان نقطة طبية بالمعبر لتوقيع الكشف الطبي على القادمين وفرز الحالات ونقلها عبر سيارات الإسعاف المجهزة.

معبر رفح البري بشمال سيناء دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة العائدين الفلسطينيين الهلال الأحمر المصري

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