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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بـ الأرقام.. تفاصيل صفقة إنتقال سفيان بنجديدة لـ الأهلي| خاص

سفيان بنجديدة
سفيان بنجديدة
القسم الرياضي

كشف مصدر موثوق تفاصيل جديدة بشأن صفقة انتقال المغربي سفيان بن جديدة، مهاجم فريق المغرب الفاسي، إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد إتمام التعاقد معه لمدة 3 مواسم مقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة إن إدارة الأهلي أنهت الاتفاق مع نادي المغرب الفاسي على كافة التفاصيل المالية الخاصة بانتقال اللاعب إلى صفوف القلعة الحمراء، في صفقة بلغت قيمتها 2.5 مليون دولار يحصل عليها النادي المغربي نظير الاستغناء عن خدمات مهاجمه.

وأضاف المصدر أن إجمالي راتب سفيان بن جديدة مع الأهلي خلال مدة التعاقد التي تمتد لـ3 مواسم يبلغ 2.850 مليون دولار، بواقع ما يقارب 950 ألف دولار في الموسم الواحد، وفقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين.

وأوضح المصدر أن عقد اللاعب يتضمن أيضًا حوافز إضافية تصل قيمتها إلى 900 ألف دولار خلال فترة السنوات الثلاث، مرتبطة بتحقيق عدد من الأهداف والمكافآت الخاصة بالمشاركة والإنجازات مع الفريق.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي أنهى الصفقة بعد متابعة طويلة للاعب، حيث ترى إدارة الكرة أن سفيان بن جديدة يمثل إضافة قوية للخط الهجومي، لما يمتلكه من إمكانيات فنية وقدرة على اللعب في أكثر من مركز داخل الثلث الهجومي.

وأكد المصدر أن التعاقد مع المهاجم المغربي يأتي ضمن خطة الأهلي لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، في ظل رغبة الإدارة والجهاز الفني في بناء قائمة قوية قادرة على المنافسة في جميع البطولات المحلية والقارية.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بقيد اللاعب وانضمامه إلى تدريبات الفريق.

وتشهد تحركات مكثفة من إدارة الكرة لحسم عدد من الملفات الخاصة بالراحلين، بالتزامن مع تدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة، بعدما نجح الأهلي في إبرام تعاقدات مهمة خلال الميركاتو الصيفي، أبرزها ضم سفيان بن جديدة، هداف المغرب الفاسي، إلى جانب الاقتراب من التعاقد مع الجزائري منصف بكرار، مهاجم دينامو زغرب الكرواتي.

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