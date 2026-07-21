أشرف داري يتمسك بكامل مستحقاته قبل الرحيل عن الأهلي

كشف الإعلامي هاني حتحوت أن المدافع المغربي أشرف داري يتمسك بالحصول على كامل مستحقاته المالية من النادي الأهلي قبل الموافقة على الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أشرف داري

وأوضح حتحوت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الأهلي لا يضع داري ضمن خططه للموسم الجديد، ويسعى لإيجاد حل بشأن أحد اللاعبين الأجانب، في ظل اكتمال قائمة الأجانب المقرر قيدهم. كما أشار إلى وجود اتصالات من نادي الشمال القطري لاستطلاع رأي اللاعب بشأن إمكانية ضمه.

وأضاف أن داري أبدى ترحيبه بخوض تجربة جديدة، لكنه اشترط الحصول على جميع مستحقاته المتبقية في عقده مع الأهلي قبل إتمام أي انتقال، وهو ما يدفع إدارة القلعة الحمراء للدخول في مفاوضات مع اللاعب للتوصل إلى اتفاق يتيح فسخ التعاقد بالتراضي قبل انتقاله إلى وجهته الجديدة.