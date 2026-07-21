تقارير صحفية: ميسي قرر الاعتزال الدولي

كشفت بعض التقارير الصحفية عن موقف ليونيل ميسي نجم الارجنتين عقب فشله في التتويج بلقب كأس العالم

واكدت التقارير أن مواجهة سبانيا في نهائي كأس العالم 2026 قد تكون الظهور الأخير لقائد "التانجو" بقميص بلاده





واكد الصحفي الأرجنتيني هيرنان كاستيلو عبر حسابه على منصة “إكس” أن ميسي أبلغ زملاءه عقب نهاية المباراة داخل غرفة الملابس أن تلك المباراة هي الاخيره له مع الارجنتين

واضاف كاستيلو أن القرار لم يعلن بشكل رسمي حتي الان

وهزم المنتخب الأرجنتيني امام اسبانيا في نهائي كأس العالم 2026 بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" مساء الأحد الماضي