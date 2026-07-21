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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يصعد في مصر مع تنامي آمال وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

صعدت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة بانتعاش أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، رغم أن التراجع في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري حدّ من وتيرة الارتفاع بالسوق المحلية.

وجاء الارتفاع بالتزامن مع تعافي الأسعار العالمية، في ظل تنامي الآمال بإحراز تقدم في المساعي الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما عزز الطلب على المعدن النفيس.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 

يقدم موقع “صدى البلد”  أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4067  دولارًا الآن.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5023 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5860 جنيها بدون مصنعية وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام. 

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6697  جنيها للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد 46.880  ألف جنيه

وخفض عدد من المؤسسات المالية العالمية الكبرى توقعاتها لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

 «دويتشه بنك» خفض توقعاته لمتوسط أسعار الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 4300 دولار للأوقية، كما خفض مستهدفاته للربع الرابع إلى 4800 دولار للأوقية.

كما خفض «جولدمان ساكس» توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام بمقدار 500 دولار للأوقية ليصل إلى 4900 دولار، مع استبعاد خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.

وفي السياق ذاته، توقع «بنك أوف أمريكا» رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 75 نقطة أساس خلال عام 2026، عبر ثلاث زيادات محتملة خلال اجتماعات سبتمبر وأكتوبر وديسمبر.
 

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