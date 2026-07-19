10 جنيهات .. هبوط قوي في أسعار الطماطم بالأسواق

تراجعت أسعار الخضراوات اليوم الأحد 19-7-2026، في أسواق الجملة والتجزئة.

أسعار الخضراوات

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الخضراوات اليوم الاحد ضمن نشرته الخدمية.

سعر الطماطم في سوق العبور

سعر الطماطم تراوح بين 7.5 و 13.5 جنيه في سوق العبور بعد ان وصلت إلى 20 جنيها في الجملة

أسعار الطماطم في اسواق

ووصلت أسعار الطماطم اليوم الاحد في اسواق التجزئة بين 10 و20 جنيها بعد ان وصلت إلى 30 جنيها.

سعر البطاطس

سعر البطاطس تراوح بين 13 و17 جنيها ليصل إلى اسواق التجزئة بين 20 و25 جنيها.

سعر البصل

سعر البصل الابيض تراوح بين 7 و10 جنيهات ليصل إلى اسواق التجزئة بين 10 و15 جنيها

سعر البصل الاحمر تراوح بين 6 و8 جنيهات، ليصل إلى اسواق التجزئة بين 10 و15 جنيها.

سعر الكوسة

سعر الكوسة تراوح بين 12 و20 جنيها ليصل إلى اسواق التجزئة بين 15 و20 جنيها

أسعار الخضراوات

سعر الجزر بدون عروش تراوح بين 10 و15 جنيها ليصل إلى اسواق التجزئة بين 15 و25 جنيها

سعر الفاصوليا يراوح بين 28 و32 جنيها ليصل إلى اسواق التجزئة بين 30 و35 جنيها

سعر الباذنجان البلدي تراوح بين 4.5 و6.5 جنيها ليصل إلى اسواق التجزئة بين 8 و10 جنيهات

سعر الباذنجان رومي تراوح بين 2 و5 جنيهات ليصل إلى اسواق التجزئة بين 8 و10 جنيهات

سعر الباذنجان الابيض تراوح بين 5 و7 جنيهات.

سعر الفلفل الرومي البلدي تراوح بين 10 و11 جنيها ليصل إلى اسواق التجزئة بين 15 و20 جنيها

سعر الفلفل الرومي الصرب تراوح بين 10 و11 جنيها ليصل إلى اسواق التجزئة بين 15 و20 جنيها

سعر الفلفل الحامي تراوح بين 6 و11 جنيها ليصل إلى اسواق التجزئة بين 10 و15 جنيها

سعر الفلفل الحامي الصوب بين 25 و40 جنيها.

سعر الملوخية تراوح بين 5 و10 جنيهات.