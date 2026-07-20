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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إنذار أمني في إسرائيل.. إيران تستعد لإصدار قرار بالهجوم على تل أبيب

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أفاد موقع "واللا" العبري بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية رفعت مستوى المراقبة للنشاط العسكري في أنحاء إيران، وسط مخاوف متزايدة من احتمال اتخاذ طهران قرارًا بشن هجوم صاروخي على إسرائيل، وذلك عقب إطلاق أربعة صواريخ باتجاه مدينة العقبة الأردنية.

ووفقًا للموقع، فإن إطلاق الصواريخ دفع الجيش الإسرائيلي إلى تشغيل منظومتين من القبة الحديدية، بهدف اعتراض الشظايا ومنع وصولها إلى الأراضي الإسرائيلية، في ظل حالة استنفار أمني متزايدة.

ونقل "واللا" عن مصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن مسؤولين كبارًا يبدون قلقًا من احتمال إقدام النظام الإيراني على إطلاق صواريخ باليستية تستهدف العمق الإسرائيلي، معتبرين أن الحادث الأخير يمثل مؤشرًا يستدعي الاستعداد لسيناريوهات أكثر خطورة.

وأضافت المصادر أن إيران تسعى إلى إيصال رسالة ردع لإسرائيل، إلا أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن الواقع الأمني تغير مقارنة بعام 2023، وأن السياسة الحالية أكثر تشددًا في التعامل مع التهديدات المحتملة، مع وضع سيناريوهات مفاجئة في الحسبان، من بينها هجوم واسع النطاق على البنية التحتية داخل إيران.

وبحسب التقييمات الأمنية التي أوردها الموقع، فإن دوائر صنع القرار في إسرائيل تستند إلى معلومات تشير إلى أن كبار مسؤولي النظام الإيراني يدرسون خيار مهاجمة الجبهة الداخلية الإسرائيلية باستخدام صواريخ باليستية، ما يفسر حالة التأهب الأمني الحالية.

المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إيران إسرائيل الجيش الإسرائيلي إطلاق صواريخ باليستية رسالة ردع لإسرائيل

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