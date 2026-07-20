قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العملة الخضراء .. تعرف على أسعار الدولار في البنوك اليوم
استشهاد فلسطينيين وإصابة 16 آخرين في قصف الاحتلال لمستشفى شمال قطاع غزة
نهائي كأس العالم 2026 يتحول إلى منصة للأزياء العالمية بحضور ميلانيا ترامب والمشاهير
رازوفيتش يتصدر قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية للزمالك
نتيجة الثانوية العامة 2026 |حقيقة تراجع الحاصلين على الدرجة النهائية في الكيمياء
عقوبات مغلظة.. الكهرباء تحذر أصحاب السرادقات والمحال من هذا الفعل
مقترح برلماني لتجريم التصوير العشوائي للمواطنين
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع أجواء شديدة الحرارة والعظمى في القاهرة 38
بيان عاجل لـ الجيش اللبناني بعد انسحاب الاحتلال من بعض مناطق الجنوب
محمد دياب في رثاء هاني شنودة: مثالًا للإيجابية والتفاؤل
الشرق الأوسط على حافة الانفجار .. أمريكا تدفع بمقاتلات إف-35 وإف-16 مع تصاعد أزمة إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحرك عاجل لتأهيل خريجي التعليم الفني بالمهارات المهنية واللغوية ودمجهم بسوق العمل

وزير التعليم في ألمانيا
وزير التعليم في ألمانيا
ياسمين بدوي

وقع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وويلفريد كونر وزير الدولة بوزارة التعليم والثقافة بولاية ساكسونيا الحرة الألمانية خطاب نوايا بشأن إقامة شراكة استراتيجية في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني.

ويأتي هذا في إطار الشراكة الاستراتيجية في مجال تعزيز التعليم والتدريب الفني والمهني بالمدارس الفنية، وانطلاقًا من الاهتمام المشترك بالتعاون في هذا المجال بإعتباره ركيزة مهمة لتعميق العلاقات الثقافية والاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وولاية ساكسونيا الحرة الألمانية، بما يسهم في تعزيز التعاون المصري الألماني في مجال سوق العمل.

ويهدف خطاب النوايا إلى توفير فرص تعليمية مبتكرة ومعاصرة تستند إلى أحدث المعايير الفنية والتربوية، وتأهيل خريجي التعليم الفني في مصر بالمهارات الفنية والمهنية واللغوية اللازمة، ودعم التعاون مع القطاع الصناعي والغرف التجارية ومؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني، إلى جانب توفير معلومات عن احتياجات سوق العمل والمهن الأكثر طلبًا، وتعزيز التفاهم الثقافي والمهني بين جمهورية مصر العربية وولاية ساكسونيا الحرة الألمانية.

دعم دمج الخريجين في سوق العمل المصري

كما يتضمن خطاب النوايا دراسة مجالات التعاون، ولا سيما فيما يتعلق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية (ATS)، حيث يقوم الجانب المصري بتوفير المقومات اللازمة لتطوير هذه المدارس، بما يشمل المباني المدرسية ومراكز التدريب، والمعلمين، واستقطاب الطلاب، وتحديد المجالات الرئيسية للتعليم والتدريب الفني والمهني بما يتوافق مع أهداف التنمية الوطنية، ودعم دمج الخريجين في سوق العمل المصري، وفي المقابل، يعتزم الجانب الساكسوني دعم التعاون من خلال تبادل المعلومات بشأن المهن الأكثر طلبًا والمهن المستقبلية ذات الأولوية، وإتاحة المناهج والمواد التعليمية المناسبة، ودعم نقل أخلاقيات العمل الألمانية، ودراسة التدابير الكفيلة بضمان جودة التدريب داخل مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

 تعزيز التبادل المستمر للمعلومات والخبرات

كما ينص خطاب النوايا على تعزيز التبادل المستمر للمعلومات والخبرات بين الجانبين، خاصة في مجالات تطوير سياسات التعليم، وبرامج التبادل التعليمي.

ويعد خطاب النوايا ثماراً للقاء السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالسيد ميشائيل كريتشمر رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الحرة الألمانية، أثناء زيارته للقاهرة في أبريل 2025، والذي تم فيه مناقشة تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية وآليات التوسع فيها، وبحث فيه الجانبان فرص التعاون في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية وفق احتياجات سوق العمل، إلى جانب مناقشة التعاون في مشروع المدارس المصرية الألمانية، وتبادل الخبرات في مجال تطوير التعليم الفني.

ويعكس توقيع خطاب النوايا الحالي ما تحقق من تقدم في هذا المسار، ويمثل خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني.

التعليم الفني التعليم تطوير التعليم تطوير التعليم الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026|تفاصيل منح درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب من "حافة الرسوب"

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد قريباً

الذهب

الحق اشتري.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

عدادات الكهرباء

لقراءة عدادات الكهرباء.. شعاع تعلن عن وظائف براتب يصل إلى 15 ألف جنيه

تصادم

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى الطريق الحر بالقليوبية

نادى الزمالك

أزمات لا تنتهي.. نجوم الزمالك في قسم الشرطة| إيه الحكاية؟

اتوبيس

هيئة النقل العام بالقاهرة توضح الفئات المعفاة من تذاكر الأتوبيسات

ترشيحاتنا

باستوني

الهلال السعودي يستهدف ضم باستوني.. وإنتر الإيطالي يتمسك ببقاء مدافعه

محمد صلاح

زوجة صلاح كلمة السر.. آخر تطورات مفاوضات بشكتاش مع مو

خالد الغندور

لفتة إنسانية.. خالد الغندور يحث على الرفق بحيوانات الشارع في حر الصيف

بالصور

طريقة عمل الإسبانش لاتيه بدون ماكينة إسبريسو

الإسبانش لاتيه
الإسبانش لاتيه
الإسبانش لاتيه

هل البقع السوداء على الشيبسي خطيرة؟ الحقيقة الكاملة

هل البقع السوداء على الشيبسي خطيرة؟ الحقيقة الكاملة
هل البقع السوداء على الشيبسي خطيرة؟ الحقيقة الكاملة
هل البقع السوداء على الشيبسي خطيرة؟ الحقيقة الكاملة

ما هو الإسبانش لاتيه؟ ولماذا أصبح من أشهر مشروبات القهوة؟

الإسبانش لاتيه
الإسبانش لاتيه
الإسبانش لاتيه

إنشاء مجمع ورش جديد لتنظيم الأنشطة الحرفية بالعاشر | صور

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

فيديو

شقيقة أحمد جلال عبد القوي

انهيار شقيقة أحمد جلال عبد القوي أثناء تشييع جثمانه

شاب خاطر بحياته لإنقاذ أسرة من الغرق في ترعة بالغربية

طلعهم من العربية واحد واحد.. بطل ينقذ أسرة كاملة من الغرق

عقود الإيجار داخل إسرائيل

"إذا جاء المسيح".. بند غريب في عقود الإيجار داخل إسرائيل!

نادي بشكتاش

هل ينتقل صلاح لبشكتاش.. النادي التركي يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد