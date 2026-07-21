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سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 21-7-2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 21-7-2026

سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي اليوم
محمد صبيح

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026، داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، مع استمرار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار العملة السعودية، خاصة المقبلين على السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة أو العمل.

سعر الريال السعودي اليوم  

وجاءت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفقًا لآخر تحديث، كالتالي:


بنك HSBC
 

13.590 جنيه للشراء.

13.616 جنيه للبيع.


بنك QNB الأهلي
 

13.586 جنيه للشراء.

13.612 جنيه للبيع.


البنك المركزي المصري
 

13.584 جنيه للشراء.

13.622 جنيه للبيع.


المصرف العربي الدولي
 

13.583 جنيه للشراء.

13.621 جنيه للبيع.


البنك التجاري الدولي CIB
 

13.575 جنيه للشراء.

13.608 جنيه للبيع.


بنك مصر
 

13.558 جنيه للشراء.

13.615 جنيه للبيع.


البنك الأهلي المصري
 

13.557 جنيه للشراء.

13.615 جنيه للبيع.


بنك قناة السويس
 

13.553 جنيه للشراء.

13.641 جنيه للبيع.


بنك البركة
 

13.545 جنيه للشراء.

13.607 جنيه للبيع.


بنك الإسكندرية

13.531 جنيه للشراء.

13.615 جنيه للبيع.


بنك كريدي أجريكول
 

13.510 جنيه للشراء.

13.600 جنيه للبيع.


بنك الكويت الوطني NBK
 

13.464 جنيه للشراء.

13.764 جنيه للبيع.


البنك العقاري المصري العربي
 

13.255 جنيه للشراء.

13.616 جنيه للبيع.


ويواصل سعر الريال السعودي تحركاته وفقًا لآليات العرض والطلب داخل البنوك المصرية، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين لسوق الصرف، وترقب أي تطورات قد تؤثر على أسعار العملات الأجنبية والعربية خلال الفترة المقبلة.

سعر الريال السعودي اليوم أسعار الريال السعودي أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه

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