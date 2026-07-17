العملات العربية في البنوك الريال السعودي و الدينار الكويتي.. الآن

استقر سعر العملات العربية أمام الجنيه في ختام تعاملات مساء اليوم الجمعة 17-7-2026 علي مستوى السوق الرسمية.

سعر العملات العربية

وثبت سعر العملات العربية في مواجهة الجنيه من دون تغيير منذ آخر يوم عمل في البنوك المصرية أمس.

سعر الريال السعودي

بلغ متوسط سعر الريال السعودي 13.44 جنيها للشراء و 13.48 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي 164.12 جنيها للشراء و 164.63 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.74 جنيها للشراء و 13.78 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني

وصل سعر الريال العماني 131.08 جنيه للشراء و131.48 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني

وصل سعر الدينار البحريني 133.87 جنيه للشراء و 134.26 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

وبلغ سعر الريال القطري 13.84 جنيه للشراء و 13.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني

بلغ سعر الدينار الأردني 71.09 جنيه للشراء و 71.49 جنيه.