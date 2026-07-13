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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية رسميا في مصر اليوم

أسعار العملات العملات العربية والأجنبية
أسعار العملات العملات العربية والأجنبية
علياء فوزى
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ارتفعت أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر على مدار تعاملات اليوم، وخلال السطور التالية نرصد حركة شراء وبيع العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي خلال مستهل  تعاملات اليوم الإثنين  13 يوليو 2026.

أسعار العملات العربية في مصر  اليوم الإثنين 13 يوليو 2026:

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 13 يوليو 2026:

سعرالشراء: 161.97جنيه.

سعر البيع: 162.48 جنيه.

صعد سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 13 يوليو 2026::

سعر الشراء:13.27جنيه.

سعر البيع: 13.31جنيه.

ارتفع سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 13 يوليو 2026:

سعر الشراء:13.57جنيه.

سعر البيع: 13.61جنيه.

بلغ  سعر الريال القطرى مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 13 يوليو 2026:

سعر الشراء:13.66جنيه.

سعر البيع: 13.72جنيه.

وصل سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 13 يوليو 2026:

سعر الشراء:70.21 جنيه.

سعر البيع: 70.61جنيه.

أسعار العملات الأجنبية في مصر  اليوم الإثنين 13 يوليو 2026:

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 13 يوليو 2026:

سعر الشراء:49.85 جنيه.

سعر البيع: 49.99 جنيه.

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري  اليوم الإثنين 13 يوليو 2026:

سعر الشراء:56.90 جنيه.

سعر البيع: 57.06 جنيه.

وصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 13 يوليو 2026:

سعر الشراء:66.83 جنيه.

سعر البيع: 67.04 جنيه.

سجل سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 13 يوليو 2026:

سعر الشراء:61.64 جنيه.

سعر البيع: 61.84 جنيه.

وصل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 13 يوليو 2026:

سعر الشراء:7.35جنيه.

سعر البيع: 7.37جنيه.

بلغ سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 13 يوليو 2026:

سعر الشراء:30.83 جنيه.

سعر البيع: 30.92 جنيه.

أسعار العملات العربية أسعار العملات الأجنبية سعر الدينار الكويتي سعر الدولار الأمريكي الجنيه المصري

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