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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه ختام اليوم الأحد

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى
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شهد سعر الدولار في مصر، ارتفاعا في جميع البنوك مطلع تعاملات الأسبوع الجاري ليُسجّل رسميا 50 جنيه للبيع.

ويستعرض موقع "صدى البلد" سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 12 يوليو 2026، وفقًا لآخر تحديثات للبنوك بالقطاعين العام والخاص في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك قناة السويس، المصري الخليجي، الشركة المصرفية الدولية، الإسكندرية، الأهلي الكويتي، نكست، أبوظبي الأول  ليسجل:

49.90 جنيه للشراء.

50 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنكي التجاري الدولي CIB لنحو:

49.89 جنيه للشراء.

49.99 جنيه للبيع.

وتساوي سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك، العربي الأفريقي، ميدبنك، البنك الأهلي المصري، إتش إس بي سى HSBC، التنمية الصناعية والعقاري المصري العربي ليسجل:

49.87 جنيه للشراء.

49.97 جنيه للبيع.

زاد سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك بيت التمويل الكويتي، المصرف العربي، المصرف المتحد وفيصل الإسلامي لنحو: 

49.86 جنيه للشراء.

49.96 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك البركة وأبوظبي الإسلامي لنحو:

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنكي كريدي أجريكول وأبوظبي التجاري عند:

49.84 جنيه للشراء.

49.94 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر  لنحو: 

49.82 جنيه للشراء.

49.92 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك الكويت الوطني والتعمير والإسكان ليسجل:

49.80 جنيه للشراء.

49.90 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإمارات دبي نحو:

 49.77 جنيه للشراء.

49.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد

وسجل سعر الدولار الأمريكي رسميًا في البنك المركزي نحو:

49.86 جنيه للشراء.

50 جنيه للبيع.


أعلي سعر لشراء الدولار 

49.90 جنيه

أقل سعر لبيع الدولار 

49.87 جنيه

متوسط سعر الدولار 

49.91 جنيه

سعر الدولار الجنيه المصري سعر الدولار اليوم بنك مصر البنك الأهلي

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