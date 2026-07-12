أسعار الذهب الان.. عيار 21 يقترب من 6 الاف جنيه

أسعار الذهب في مصر تشهد اهتماما كبيرا من المواطنين والمستثمرين، في ظل استمرار التقلبات التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية، حيث يواصل المعدن الأصفر الحفاظ على مكانته كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار، وملاذا آمنا يلجأ إليه الأفراد للتحوط من تقلبات الأسواق والتغيرات الاقتصادية.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6,730 جنيها للبيع و6,675 جنيها للشراء، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في السوق، 5,890 جنيها للبيع و5,840 جنيها للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5,050 جنيها للبيع مقابل 5,005 جنيهات للشراء، بينما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3,925 جنيها للبيع و3,895 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 47,120 جنيها للبيع و46,720 جنيها للشراء، في حين سجلت أوقية الذهب في السوق المحلية 209,370 جنيها للبيع و207,595 جنيها للشراء، بينما استقر سعر الأوقية في الأسواق العالمية عند 4,111.44 دولار.

أسعار الذهب اليوم

أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتحدد أسعار الذهب وفقا لعدد من المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، يأتي في مقدمتها معدلات العرض والطلب، وقرارات البنوك المركزية المتعلقة بأسعار الفائدة والسياسة النقدية، إلى جانب تحركات الدولار الأمريكي، وأسعار النفط، ومستويات التضخم، فضلا عن التطورات الجيوسياسية التي تنعكس بصورة مباشرة على أداء الأسواق العالمية.

ويزداد الإقبال على الذهب خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم، باعتباره من أهم الملاذات الآمنة للحفاظ على قيمة المدخرات، بينما قد تتراجع جاذبيته نسبيا مع ارتفاع أسعار الفائدة أو قوة الدولار، في ظل توجه المستثمرين نحو الأصول ذات العائد المرتفع.

أسعار الذهب اليوم

العيار سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 6,730 جنيه 6,675 جنيه

عيار 21

5,890 جنيه 5,840 جنيه

عيار 18 5,050 جنيه 5,005 جنيه

عيار 14 3,925 جنيه 3,895 جنيه

الجنيه الذهب 47,120 جنيه 46,720 جنيه

الأونصة بالجنيه 209,370 جنيه 207,595 جنيه

الأونصة بالدولار 4,111.44 دولار

أسعار الذهب اليوم

الذهب يحافظ على مكانته الاستثمارية

يواصل الذهب ترسيخ مكانته كأحد أبرز الأصول الاستثمارية والادخارية، بفضل قدرته على الحفاظ على القيمة على المدى الطويل، وهو ما يجعله خيارا مفضلا لدى شريحة واسعة من المستثمرين والأفراد الراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية وتقليل مخاطر تقلبات الأسواق.

وتشير التوقعات إلى استمرار تأثر أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة بقرارات السياسة النقدية العالمية، وتطورات أسعار الفائدة، وأداء الدولار، ومعدلات التضخم، فضلا عن المستجدات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر في حركة الأسواق العالمية.

وتظل المتابعة اليومية لأسعار الذهب أمرا ضروريا للراغبين في الشراء أو البيع أو الاستثمار، إذ تساعد على اتخاذ قرارات مدروسة تتماشى مع مستجدات السوق والتغيرات المتلاحقة في أسعار المعدن النفيس.