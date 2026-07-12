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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زيكو: ظلمنا أمام الأرجنتين وكنا نستحق التأهل.. والجمهور استقبلنا كالأبطال رغم الخروج

زيكو
زيكو
محمد البدوي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد مصطفى زيكو، لاعب منتخب مصر، أن مواجهة الأرجنتين في كأس العالم 2026 ستظل أكثر المباريات التي يشعر بالحسرة تجاهها، مشددًا على أن منتخب مصر كان يستحق الفوز والتأهل إلى الدور التالي، لولا بعض القرارات التحكيمية التي أثارت الجدل.

احتساب ركلة جزاء لمنتخب مصر

وقال زيكو، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة “MBC مصر”، إن تقنية الفيديو كان بإمكانها العودة إلى لقطة سابقة شهدت احتكاكًا مع محمد صلاح وحمدي فتحي واحتساب ركلة جزاء لمنتخب مصر، مثلما عاد الحكم في مواقف مشابهة خلال مباريات أخرى، إلا أن ذلك لم يحدث، مضيفًا أن المنتخب كان قريبًا من إنهاء المباراة بنتيجة 3-1.

وأوضح زيكو أنه عقب صافرة النهاية لم يستوعب ما حدث، معتبرًا أن منتخب مصر تعرض لظلم واضح، وهو ما دفعه للإدلاء بتصريحات غاضبة خرجت من قلبه دون ترتيب، مؤكدًا أنه كان يشعر بحزن شديد لأن الفريق قدم مباراة كبيرة وكان يستحق التأهل.

 الأخطاء التحكيمية 

وأشار إلى أنه لا يتهم الحكام بالتحيز، مؤكدًا أن الأخطاء التحكيمية جزء من كرة القدم، لكن مثل هذه المباريات تحتاج إلى أعلى درجات التركيز، خاصة أمام منتخبات تمتلك جودة كبيرة مثل الأرجنتين، موضحًا أن المنتخب المصري لعب بندية، بل وكان الأفضل في كثير من فترات اللقاء.

نقطة تحول تاريخية

وأضاف أن عدم الفوز على الأرجنتين سيظل أكبر ندم في مسيرته، مؤكدًا أن الانتصار في تلك المباراة كان سيشكل نقطة تحول تاريخية للكرة المصرية وينقل المنتخب إلى مكانة مختلفة على الساحة العالمية.

مطاردة حافلة المنتخب

ووجه الشكر للجماهير المصرية، مؤكدًا أنها استقبلت اللاعبين استقبال الأبطال رغم الخروج من دور الـ16، وقال إن مشاهد استقبال الجماهير في الولايات المتحدة ومصر، ستظل من الذكريات التي لا تُنسى.

وعبر عن امتنانه للدعم الكبير من المنتخب الذي حظي به المنتخب طوال مشواره في البطولة.

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