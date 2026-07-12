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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كنت بلعب في الدرجة الثانية.. وبعد 4 سنين سجلت في البرازيل.. مصطفى زيكو يروي رحلة الكفاح

مصطفى زيكو
مصطفى زيكو
محمد البدوي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد مصطفى زيكو، لاعب منتخب مصر، أن المشاركة في كأس العالم 2026 كانت بمثابة حلم تحول إلى حقيقة، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتمنى سوى الظهور لدقيقة واحدة بقميص الفراعنة في المونديال، قبل أن يجد نفسه يسجل هدفًا في شباك البرازيل خلال الدقائق الأولى من المباراة.

تمثيل مصر في المونديال

وقال زيكو خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر: "كنت بدعي أشارك دقيقة واحدة فقط في كأس العالم، لأن تمثيل مصر في المونديال شرف كبير، ومش بنروح كأس العالم كل يوم. وفجأة بدأت أساسي أمام البرازيل وسجلت هدفًا بعد أول 10 دقائق، ولحد دلوقتي حاسس إني بحلم".


وأضاف أن رحلته إلى هذا الإنجاز لم تكن سهلة، موضحًا أنه قبل أربع سنوات فقط كان يلعب في دوري الدرجة الثانية مع جمهورية شبين، قبل أن ينتقل إلى حرس الحدود، حيث عانى من الهبوط واستمر موسمين في القسم الثاني، وساهم في إعادة الفريق إلى الدوري الممتاز بعدما سجل هدف الصعود وكان من أبرز هدافي الفريق.


وأشار زيكو إلى أنه واصل التطور بعد ذلك، مقدمًا موسمًا مميزًا مع حرس الحدود، قبل انتقاله إلى زد، حيث سجل 14 هدفًا وصنع 3 أهداف في مختلف البطولات، بإجمالي 17 مساهمة تهديفية، مؤكدًا أن هذا المستوى لم يحظَ بالاهتمام الذي يستحقه.

 اللعب تحت الضغط

وكشف لاعب منتخب مصر أن أغلب التوقعات قبل إعلان القائمة النهائية للمونديال كانت تشير إلى استبعاده، قائلًا إن الجميع كان يرى أنه الأقرب للخروج من القائمة، لكنه تعامل مع الأمر باعتباره تحديًا جديدًا، مؤكدًا أن اللعب تحت الضغط يمنحه دافعًا أكبر لتقديم أفضل ما لديه وإثبات قدراته.

حرس الحدود زيكو مصطفى زيكو منتخب مصر كأس العالم

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