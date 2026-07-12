من قسوة الحياة إلى تمثيل الفراعنة .. مصطفى زيكو يروي رحلة الكفاح حتى ارتداء قميص المنتخب

وراء كل لاعب يصل إلى منصات المجد قصة مليئة بالتحديات، لكن رحلة مصطفى زيكو، لاعب منتخب مصر ونادي زد، تحمل تفاصيل استثنائية صنعتها المعاناة والإصرار.

فمنذ فقدان والده في سن مبكرة، وجد نفسه في مواجهة مسؤوليات تفوق عمره، متنقلًا بين العمل الشاق والتدريبات اليومية، قبل أن ينجح في تحويل سنوات الكفاح إلى إنجاز كبير بارتداء قميص المنتخب الوطني.

وفاة الأب.. بداية رحلة المسؤولية

كشف مصطفى زيكو، خلال استضافته في برنامج “الحكاية”، أن وفاة والده وهو في الرابعة عشرة من عمره كانت نقطة التحول الأبرز في حياته، بعدما أصبح مطالبًا بمساندة أسرته في مواجهة الظروف المعيشية الصعبة.

وأكد أن والدته كانت صاحبة الفضل الأكبر في صمود الأسرة، مشيدًا بما قدمته من تضحيات، قائلًا إنها تحملت مسؤوليات كبيرة بعد رحيل والده، وقدمت لأبنائها ما يعجز عنه كثير من الرجال، معربًا عن أمله في أن يتمكن من رد جزء من جميلها في المستقبل.

بين ملاعب الكرة وأسواق الملابس

وأوضح زيكو أن والده كان يمتلك محلًا لبيع الملابس في مدينة شبين الكوم، وأنه اعتاد منذ صغره مساعدته في العمل، قبل أن تتضاعف مسؤولياته بعد وفاته.

وأشار إلى أن يومه كان يبدأ بتدريباته مع فريق جمهورية شبين، ثم يتوجه مباشرة للعمل في بيع الملابس حتى ساعات الليل، مؤكدًا أنه كان يعيش يومًا شاقًا يجمع بين السعي وراء حلم كرة القدم وتأمين مصدر رزق لأسرته.

وأضاف أن هذا الروتين استمر لفترات طويلة، حيث كان يتدرب صباحًا، ثم يقف على فرشة الملابس في السوق حتى العاشرة مساءً، قبل أن يعود للنوم استعدادًا ليوم جديد يحمل التحديات نفسها.

ظروف قاسية لم توقف الحلم

وكشف لاعب منتخب مصر أن الظروف الصعبة دفعته في بعض الفترات إلى النوم في الشارع، إلا أنه لم يسمح لتلك المعاناة بأن تسرق منه حلمه في أن يصبح لاعب كرة قدم محترفًا.

وأكد أن كل ما مر به من أزمات شكل دافعًا قويًا للاستمرار والاجتهاد، حتى تمكن في النهاية من تحقيق هدفه الأكبر بارتداء قميص منتخب مصر وتمثيل بلاده على المستوى الدولي.

مفاجأة الانضمام إلى المنتخب

وعن لحظة استدعائه للمنتخب الوطني، أوضح زيكو أنه لم يكن يتوقع الانضمام إلى القائمة الأولية، مشيرًا إلى أنه كان يستعد للسفر إلى الساحل الشمالي لقضاء إجازته، قبل أن يفاجأ بوجود اسمه ضمن قائمة المنتخب، وهو ما اعتبره من أسعد اللحظات في مسيرته الكروية.

مشوار طويل من الدرجة الثانية إلى المنتخب

واختتم زيكو حديثه بالتأكيد على أن الوصول إلى المنتخب جاء بعد سنوات من الاجتهاد والعمل، حيث بدأ مسيرته في دوري الدرجة الثانية مع جمهورية شبين، ثم انتقل إلى حرس الحدود وأسهم في صعود الفريق إلى الدوري الممتاز، قبل أن يواصل تألقه مع نادي زد، بعدما سجل وصنع 17 هدفًا خلال الموسم الماضي، ليحصد ثمرة سنوات الكفاح بالحصول على فرصة تمثيل منتخب مصر.