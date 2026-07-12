قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يعزي قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة
إيران تستهدف سفينة ثانية في مضيق هرمز
وزير الري: مصر توسع تعاونها مع دول حوض النيل بمشروعات مياه وتنمية بقيمة 100 مليون دولار
إنقاذ طاقم سفينة بعد تعرضها لهجوم قبالة سواحل سلطنة عمان
موعد صرف «تكافل وكرامة» لـ4.7 مليون أسرة
علي جمعة يحذر: لا تستهن بالمعصية.. الإصرار على الذنب قد يحول بين الإنسان وقلبه
أرباح المنتخبات العربية في كأس العالم 2026.. المغرب يتصدّر بـ21.5 مليون دولار ومصر وصيفة القائمة .. والإجمالي 110 ملايين
أسعار الدولار اليوم الأحد 12-7-2026
الذهب هيغلى بهذا التوقيت.. الشعبة تنصح المواطنين بالشراء الآن
أسعار البيض تفاجئ الجميع اليوم الأحد.. كم وصل ثمن الكرتونة؟
إنفانتينو يوجّه رسالة مؤثرة لمنتخب مصر بعد مونديال 2026
ترامب: اجتزت الفحص البدني واختبار القدرات الذهنية بنتائج مثالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من قسوة الحياة إلى تمثيل الفراعنة .. مصطفى زيكو يروي رحلة الكفاح حتى ارتداء قميص المنتخب

اللاعب
اللاعب
إسراء صبري
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

وراء كل لاعب يصل إلى منصات المجد قصة مليئة بالتحديات، لكن رحلة مصطفى زيكو، لاعب منتخب مصر ونادي زد، تحمل تفاصيل استثنائية صنعتها المعاناة والإصرار. 

فمنذ فقدان والده في سن مبكرة، وجد نفسه في مواجهة مسؤوليات تفوق عمره، متنقلًا بين العمل الشاق والتدريبات اليومية، قبل أن ينجح في تحويل سنوات الكفاح إلى إنجاز كبير بارتداء قميص المنتخب الوطني.

وفاة الأب.. بداية رحلة المسؤولية

زيكو

كشف مصطفى زيكو، خلال استضافته في برنامج “الحكاية”، أن وفاة والده وهو في الرابعة عشرة من عمره كانت نقطة التحول الأبرز في حياته، بعدما أصبح مطالبًا بمساندة أسرته في مواجهة الظروف المعيشية الصعبة.

وأكد أن والدته كانت صاحبة الفضل الأكبر في صمود الأسرة، مشيدًا بما قدمته من تضحيات، قائلًا إنها تحملت مسؤوليات كبيرة بعد رحيل والده، وقدمت لأبنائها ما يعجز عنه كثير من الرجال، معربًا عن أمله في أن يتمكن من رد جزء من جميلها في المستقبل.

بين ملاعب الكرة وأسواق الملابس

وأوضح زيكو أن والده كان يمتلك محلًا لبيع الملابس في مدينة شبين الكوم، وأنه اعتاد منذ صغره مساعدته في العمل، قبل أن تتضاعف مسؤولياته بعد وفاته.

وأشار إلى أن يومه كان يبدأ بتدريباته مع فريق جمهورية شبين، ثم يتوجه مباشرة للعمل في بيع الملابس حتى ساعات الليل، مؤكدًا أنه كان يعيش يومًا شاقًا يجمع بين السعي وراء حلم كرة القدم وتأمين مصدر رزق لأسرته.

وأضاف أن هذا الروتين استمر لفترات طويلة، حيث كان يتدرب صباحًا، ثم يقف على فرشة الملابس في السوق حتى العاشرة مساءً، قبل أن يعود للنوم استعدادًا ليوم جديد يحمل التحديات نفسها.

ظروف قاسية لم توقف الحلم

زيكو

وكشف لاعب منتخب مصر أن الظروف الصعبة دفعته في بعض الفترات إلى النوم في الشارع، إلا أنه لم يسمح لتلك المعاناة بأن تسرق منه حلمه في أن يصبح لاعب كرة قدم محترفًا.

وأكد أن كل ما مر به من أزمات شكل دافعًا قويًا للاستمرار والاجتهاد، حتى تمكن في النهاية من تحقيق هدفه الأكبر بارتداء قميص منتخب مصر وتمثيل بلاده على المستوى الدولي.

مفاجأة الانضمام إلى المنتخب

وعن لحظة استدعائه للمنتخب الوطني، أوضح زيكو أنه لم يكن يتوقع الانضمام إلى القائمة الأولية، مشيرًا إلى أنه كان يستعد للسفر إلى الساحل الشمالي لقضاء إجازته، قبل أن يفاجأ بوجود اسمه ضمن قائمة المنتخب، وهو ما اعتبره من أسعد اللحظات في مسيرته الكروية.

زيكو

مشوار طويل من الدرجة الثانية إلى المنتخب

واختتم زيكو حديثه بالتأكيد على أن الوصول إلى المنتخب جاء بعد سنوات من الاجتهاد والعمل، حيث بدأ مسيرته في دوري الدرجة الثانية مع جمهورية شبين، ثم انتقل إلى حرس الحدود وأسهم في صعود الفريق إلى الدوري الممتاز، قبل أن يواصل تألقه مع نادي زد، بعدما سجل وصنع 17 هدفًا خلال الموسم الماضي، ليحصد ثمرة سنوات الكفاح بالحصول على فرصة تمثيل منتخب مصر.

مصطفى زيكو منتخب مصر نادي زد زيكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلعت مصطفى

مكافاة 100 ألف جنيه من هشام طلعت مصطفى لعامل ديليفري الرحاب

إسعاف

توفيت إحدى الصغيرات .. زوج يشعل النيران في زوجته وبناته الثلاثة في أسيوط

أرشيفية

زلزال سياسي يهز إسرائيل.. استطلاع يقلب الطاولة وآيزنكوت يتقدم على نتنياهو لأول مرة

إبراهيم صلاح

استقرار داخل الزمالك على استمرار إبراهيم صلاح مع الجهاز الفني الجديد

تقديم كلية الشرطة

تقديم كلية الشرطة متخصصين 2026.. الشروط والمواعيد والرابط الرسمي والتخصصات المطلوبة

المتهم

الموتوسيكلات ولعت.. أجنبى يتسبب فى مصرع قائدى دراجتين ناريتين بطريق الإسكندرية

تقديم كلية الشرطة 2026 ثانوية عامة ومتخصصين.. المواعيد والشروط والتخصصات

تقديم كلية الشرطة 2026 ثانوية عامة ومتخصصين.. المواعيد والشروط والتخصصات

منتخب مصر

اتحاد الكرة يكشف المكاسب التاريخية والمادية لمصر من كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

قوافل دعوية

قوافل الأزهر والأوقاف تنشر الفكر الوسطي المستنير في المنوفية والمنيا

الصلاة الفائتة

هل يجوز قضاء صلاة العشاء الفائتة في الصباح؟.. أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء

هل يجوز المساواة بين الابن والبنت في الهبة حال الحياة.. الإفتاء: التفضيل مباح في هذه الحالات

بالصور

الفرق بين النزلة المعوية البكتيريا والفيروسية عند الأطفال

الفرق بين النزلة المعوية البكتيرية و الفيروسيه عند الأطفال
الفرق بين النزلة المعوية البكتيرية و الفيروسيه عند الأطفال
الفرق بين النزلة المعوية البكتيرية و الفيروسيه عند الأطفال

بأكبر خطة تقشف في تاريخها .. فولكس واجن تعيد رسم استراتيجيتها لخفض التكاليف

فولكس واجن
فولكس واجن
فولكس واجن

جيب الغلابة.. أسعار هيونداي ماتريكس المستعملة في مصر

هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس

بمحرك جديد.. لاندروفر تكشف عن ديفندر 2027 المتطورة | صور

ديفندر 2027
ديفندر 2027
ديفندر 2027

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد