أبيض X أسود.. ليلي أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها خلال الحمل

شاركت النجمة ليلى أحمد زاهر جمهورها بمجموعة من الصور لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ،خلال جلسة تصوير جديدة.

ليلي تخطف الأنظار بجمالها فى الحمل..

واثارت ليلى الجدل بجمالها و قوامها الممشوق من خلال إطلالتها وظهورها بفستان الحوامل ألذى كشف عن أناقتها .

وتتميز ليلى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد ليلى ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.