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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طلاب زراعة بنها يبتكرون بلاستيك قابل للتحلل وصديق للبيئة

طلاب زراعة بنها
طلاب زراعة بنها
إبراهيم الهواري
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

نجح طلاب قسم التكنولوجيا الحيوية بكلية الزراعة بجامعة بنها في تنفيذ مشروع تخرج مبتكر لإنتاج بلاستيك حيوي قابل للتحلل وصديق للبيئة، بما يسهم في تقديم حلول مستدامة لمواجهة التلوث البيئي والحد من آثار الاحتباس الحراري الناتجة عن استخدام البلاستيك التقليدي.


ويحمل المشروع عنوان Bioplastic Production from Both Chitosan from Black Soldier Fly and Bacterial Cellulose from Acetobacter aceti، ويعتمد على استخلاص مادة الكيتوزان من الهيكل الخارجي لحشرة الجندي الأسود (Black Soldier Fly)، والتي تتميز بخصائصها المضادة للبكتيريا وقدرتها على تكوين الأغشية الحيوية، ثم دمجها مع السليلوز البكتيري الذي تنتجه بكتيريا Acetobacter aceti، لإنتاج بلاستيك حيوي يجمع بين المتانة والمرونة، ويُعد بديلا مستدامًا وصديقا للبيئة للبلاستيك التقليدي.


ويستهدف المشروع المساهمة في تقليل المخلفات البلاستيكية والاعتماد على خامات حيوية متجددة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يفتح المجال أمام تطبيقات واعدة في مجالات التعبئة والتغليف والصناعات الحيوية.


وحقق المشروع نجاحا مميزا، بحصوله على المركز الثاني في مسابقة الابتكار الزراعي، إلى جانب المركز الثالث في مسابقة SOL للبوستر العلمي، في تأكيد على المستوى العلمي المتميز لطلاب كلية الزراعة وقدرتهم على تقديم حلول بحثية قابلة للتطبيق.


وجاء المشروع تحت إشراف الدكتورة رشا الميهي، والأستاذ الدكتور الحسيني نوار، وشارك في تنفيذه الطلاب: محمد علي عثمان، ورناد سعيد صابر، وملك السيد عامر، وجنة محمد عبد الغني، وتسنيم خالد زكريا، وأميرة محمود فائق، الذين أكدوا استمرار العمل على تطوير الفكرة بما يدعم تحويلها إلى تطبيق عملي يخدم البيئة والصناعة.

جامعة بنها بنها القليوبية كلية الزراعة التكنولوجيا الحيوية

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