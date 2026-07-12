خلال 48 ساعة.. إعلان تنسيق الثانوية العامة بسوهاج وسط ترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور

تعيش آلاف الأسر بمحافظة سوهاج حالة من الترقب والانتظار، مع اقتراب إعلان تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي الجديد، عقب الانتهاء من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، وبدء الطلاب وأولياء الأمور في متابعة الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية العامة.

وكشف محمد رفعت، المستشار الإعلامي لمحافظة سوهاج، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن تنسيق الثانوية العامة بالمحافظة لم يتم اعتماده حتى الآن، موضحًا أنه من المقرر الإعلان عنه خلال الـ48 ساعة المقبلة، عقب الانتهاء من مراجعة المؤشرات النهائية الخاصة بنتائج الشهادة الإعدادية.

تنسيق الثانوية العامة بسوهاج

وأوضح المستشار الإعلامي للمحافظة أن تحديد الحد الأدنى للقبول يأتي بعد دراسة عدد من العوامل، أبرزها نسبة النجاح العامة، وأعداد الطلاب الناجحين، وأعداد الفصول المتاحة بالمدارس الثانوية العامة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بما يضمن تحقيق التوازن بين أعداد الطلاب والطاقة الاستيعابية للمدارس.

وتشير المؤشرات الأولية إلى احتمالية ارتفاع الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، في ظل ارتفاع نسب النجاح وزيادة أعداد الطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة، وهو ما قد يدفع إلى زيادة درجات القبول المطلوبة للالتحاق بالمرحلة الثانوية.

ومن المنتظر أن يعتمد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، خلال الساعات المقبلة، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام، تمهيدًا لإعلانه رسميًا أمام الطلاب وأولياء الأمور، إلى جانب تحديد درجات القبول بالمدارس الثانوية العامة والخدمات والفصول الملحقة.

ويترقب الطلاب الناجحون في الشهادة الإعدادية إعلان التنسيق لبدء إجراءات التقديم واختيار المدارس المناسبة وفقًا للمجموع والضوابط المحددة من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، وسط آمال كبيرة من الطلاب للالتحاق بالمرحلة الثانوية العامة واستكمال مشوارهم الدراسي.