النعماني يعتمد منح العلاوة التشجيعية لـ512 من العاملين بالتعليم والمستشفيات بجامعة سوهاج

اعتمد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج قرار منح العلاوة التشجيعية لعدد (512) من العاملين بالجامعة من قطاعي التعليم والمستشفيات، وذلك تقديرًا لجهودهم المتميزة في أداء مهامهم الوظيفية، و دعم الكفاءات وتحفيز العاملين على مواصلة العطاء.

جامعة سوهاج

وأكد "النعماني" أن منح العلاوة التشجيعية يأتي في إطار الالتزام بتطبيق معايير الشفافية والاستحقاق، وتشجيع العاملين على تحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في مختلف قطاعات الجامعة.

وهنأ كافة العاملين الذين شملهم القرار، مؤكدا التزام الجامعة بتطبيق جميع القواعد الوظيفية والاشتراطات القانونية تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وقال أمير عبد العال مدير إرادة الموارد البشرية أن رئيس الجامعة وجه بسرعة إنجاز هذا القرار، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بتقدير جهود العاملين المتميزين، وحثهم على بذل الجهد والتفاني في أداء واجباتهم الوظيفية.