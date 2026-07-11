بعد تواجد كلب بمستشفى جرجا.. تحرك عاجل من محافظ سوهاج ووزارة الصحة

في استجابة سريعة لما أثارته واقعة تواجد كلب داخل أروقة مستشفى جرجا المركزي بمحافظة سوهاج من حالة جدل بين المواطنين، وجه اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بسرعة فحص الواقعة والوقوف على حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع إعداد تقرير تفصيلي يكشف ملابسات دخول الحيوان إلى المستشفى.

وأكد محافظ سوهاج أن سلامة المرضى والانضباط داخل المنشآت الصحية يأتيان على رأس أولويات المحافظة، مشددًا على ضرورة التعامل بحسم مع أي ملاحظات أو أوجه قصور قد تؤثر على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه لا مجال للتهاون مع أي مسؤول يثبت تقصيره في أداء مهام عمله.

ماذا حدث؟

وشدد اللواء طارق راشد على أهمية توضيح جميع الحقائق للرأي العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت وجود تقصير أو إهمال، مؤكدًا إحالة أي مسؤول يثبت عدم التزامه بالمهام المكلف بها إلى التحقيق بشكل عاجل.

وفي السياق ذاته، أعلن الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن الإدارة الصحية والتفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية، للانتقال إلى مستشفى جرجا المركزي وفحص الواقعة على أرض الواقع، إلى جانب مراجعة كاميرات المراقبة بالمستشفى للوصول إلى تفاصيل ما حدث وتحديد المسؤوليات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن اللجنة ستقوم بمراجعة كافة الإجراءات الخاصة بتأمين المستشفى، ومدى الالتزام بتعليمات الانضباط داخل المنشأة الطبية، مشيرًا إلى إصدار توجيهات مشددة لجميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة بضرورة إحكام السيطرة على البوابات الرئيسية، وتكثيف دور الأمن الإداري لمنع دخول أي عناصر أو حيوانات داخل أماكن تقديم الخدمة الطبية.

وتأتي تحركات محافظ سوهاج ومديرية الصحة في أعقاب انتشار صور ومقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تظهر وجود كلب داخل مستشفى جرجا المركزي، وهو ما دفع الجهات التنفيذية إلى سرعة التدخل للتحقق من الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرارها.

ومن المنتظر أن تكشف نتائج اللجنة المشكلة تفاصيل الواقعة كاملة، عقب الانتهاء من أعمال الفحص والمراجعة، في إطار حرص المحافظة على رفع مستوى الانضباط داخل المستشفيات والحفاظ على ثقة المواطنين في منظومة الرعاية الصحية.