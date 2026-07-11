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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة إنجلترا والنرويج في كأس العالم والقنوات الناقلة

النرويج
النرويج
رباب الهواري
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تتجه أنظار جماهير كرة القدم إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخب إنجلترا ونظيره منتخب النرويج، في الساعات الأولى من صباح الأحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للمنتخبين، في ظل رغبة كل منهما في مواصلة المشوار نحو اللقب، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، بعدما قدما مستويات مميزة خلال مشوارهما في البطولة.

موعد المباراة

تقام مباراة إنجلترا والنرويج في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، مع بداية يوم الأحد، بينما تنطلق في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت أبوظبي.

ويستضيف ملعب هارد روك بمدينة ميامي الأمريكية أحداث اللقاء، الذي يُنتظر أن يشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا في واحدة من أبرز مباريات دور الثمانية.

القنوات الناقلة للمواجهة

تنقل المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس الأولى وبي إن سبورتس ماكس الثالثة، حيث تقدم الشبكة تغطية شاملة للمواجهة، تتضمن استوديو تحليليًا قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته.

مشوار المنتخبين نحو ربع النهائي

نجح منتخب إنجلترا في بلوغ الدور ربع النهائي بعد فوزه المثير على منتخب المكسيك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى دقائقها الأخيرة.

في المقابل، واصل منتخب النرويج عروضه القوية، بعدما حقق مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء منتخب البرازيل، ليحجز مكانه بين أفضل ثمانية منتخبات في البطولة، ويؤكد قدرته على منافسة كبار العالم.

الفائز ينتظر مواجهة جديدة في نصف النهائي

تكتسب المباراة أهمية إضافية، إذ إن المنتخب الفائز سيضرب موعدًا في الدور نصف النهائي مع المتأهل من المواجهة المرتقبة بين منتخبي الأرجنتين وسويسرا، في صراع جديد على بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وكانت أولى مواجهات الدور نصف النهائي قد تحددت بالفعل، بعد تأهل منتخبي فرنسا وإسبانيا، ليقترب مونديال 2026 من مراحله الحاسمة وسط منافسة قوية بين المنتخبات المتأهلة، في رحلة البحث عن التتويج بأغلى الألقاب العالمية

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