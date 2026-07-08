طريقة استخراج تصريح سفر 2026 أونلاين

يبحث الشباب عن طريقة استخراج تصريح سفر2026 والأوراق المطلوبة لاستخراجه، حيث يمثل تصريح السفر وثيقة رسمية لا غنى عنها لضمان مغادرة المواطنين المصريين البلاد بشكل قانوني.

وبتطبيق الخطوات الصحيحة سواء عبر الإنترنت أو من خلال التوجه إلى إدارات التجنيد والتعبئة، يتمكن الراغبون في السفر من الحصول على التصريح بسهولة دون مواجهة أي مشكلات قانونية.

كيفية استخراج تصريح السفر

يمكن استخراج تصريح السفر في مصر من خلال إدارة التجنيد والتعبئة (بالقاهرة أو مناطق التجنيد بالمحافظات) أو أقسام التجنيد بمديريات الأمن بالمحافظات، بالإضافة إلى إمكانية التقديم الإلكتروني عبر موقع وزارة الدفاع أو خدمات الداخلية مثل الواتساب، والمطار في الحالات الطارئة، مع توفر خدمات خاصة للطلاب والضباط.

موقع استخراج تصريح السفر

لاستخراج تصريح السفر إلكترونيًا في مصر، يمكنك استخدام موقعي وزارة الداخلية (moi.gov.eg) أو إدارة التجنيد والتعبئة (tagned.mod.gov.eg)، بالإضافة لتطبيق وزارة الداخلية، حيث تقوم بتسجيل بياناتك، موقفك التجنيدي، دفع الرسوم، واستلام التصريح إلكترونيًا.





الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح السفر

للحصول على تصريح السفر، يجب تجهيز عدد من المستندات المهمة والتي تشمل:

• أصل شهادة الموقف من التجنيد

• أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها

• نموذج 14 وختمه مع تقديم صورة منه

• طلب إيضاح فرد احتياط يتم استخراجه يوم التقديم

• أصل مذكرة السفر وأصل عقد العمل بالنسبة للمسافرين بغرض العمل

• أصل جواز السفر وصورة ضوئية منه

خطوات استخراج تصريح سفر أون لاين :

ادخل على موقع وزارة الدفاع – إدارة التجنيد والتعبئة اضغط هنـــــــــــــــــا.

سيظهر لك تسجيل طلب استخراج تصريح بالإذن للسفر

قم بتسجيل البيانات الأساسية المطلوبة أمامك

ادخل الاسم كاملا وموقف التجنيد والرقم القومي

قم بإدخال رقم الهاتف عليه واتساب لاستلام صورة التصريح

قم بتسجيل المحافظة وتاريخ السفر والغرض منه والدولة المتوجه لها

اضغط على تسجيل البيانات واحتفظ برقم الطلب

قم بدفع رسوم تصريح السفر إلكترونيًا، أو عبر تطبيق فوري

استخراج تصريح السفر من وزارة الداخلية

يمكن من خلال تطبيق وزارة الداخلية استخراج تصريح سفر عبر هذه الخطوات:

- يتم تحميل تطبيق وزارة الداخلية على الهاتف المحمول.

- بعدها يتم تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور.

- يتم النقر على أيقونة "استخراج تصريح سفر".

- يتم ملء البيانات المطلوبة، بما في ذلك الاسم وتاريخ الميلاد والجنسية وموقف التجنيد ومدة السفر والغرض من السفر.

- دفع رسوم تصريح السفر.

- يتم طباعة تصريح السفر.