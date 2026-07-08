تعمل إيه وماتعملش إيه .. الروشتة الكاملة للتعامل مع الثعابين

أثار انتشار الثعابين في الشرقية حالة كبيرة من القلق بين نشطاء السوشيال ميديا وسكان المناطق الزراعية.. فكيف تتصرف بشكل صحيح إذا رأيت ثعبان.

ووفقا لموقع انديا اكسبريس ما يجب فعله وما لا يجب فعله عند رؤية الثعابين.

كيف تتعامل مع الثعابين

اليك بعض النقاط المهمة التي يجب مراعاتها في حال صادفت ثعبان غير داخل منزلك أو حوله:



لا تدخل إلى الزوايا المظلمة حافي القدمين.

انفض الأحذية والملابس والحقائب جيدًا قبل استخدامها وإذا رأيت ثعبانًا، فتوقف فورًا، وتراجع ببطء، واطلب المساعدة.

تعرّف على 3-4 أنواع شائعة من الثعابين في منطقتك و ميّز بين السام منها والعابر واطبع ورقة تعريف سريعة وضعها على الثلاجة للرجوع إليها.

لا تسكب الكيروسين أو الديزل: فهما ضاران بصحتك وبالتربة. تجنب أيضاً وضع مغذيات الطيور بالقرب من المنزل، لأن الفئران تجلب الثعابين.

لا تحاول قتله: ما لم تكن مدربًا تدريبًا رسميًا، فأنت بذلك تفتعل شجارًا.