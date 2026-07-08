تحسين الخدمات.. محافظ الجيزة يناقش يوجه بسرعة تلبية مطالب نواب الطالبية والعمرانية

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، اجتماعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دائرتي الطالبية والعمرانية؛ لمناقشة جانب من احتياجات المواطنين والشكاوى المقدمة من أهالي الدائرتين، والبت فيها بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي مستهل الاجتماع حرص المحافظ على الاستماع إلى مطالب وشكاوى النواب والردود المقدمة بشأنها من الجهات المعنية مؤكدًا أهمية تعزيز قنوات التواصل بين أعضاء المجلس والأجهزة التنفيذية بما يسهم في سرعة معالجة المشكلات، وحسم الملفات العالقة، والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة.

كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات من بينها أعمال توصيل مرفق الغاز الطبيعي بعدد من شوارع حي الطالبية وهي: الخليفة المأمون، والشيخ، والكوم الأخضر، وأحمد ضيف الله، حيث وجه المحافظ بسرعة إعداد بيان بموقف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وإفادة شركة الغاز الطبيعي به لتمكينها من البدء في تنفيذ الأعمال بتلك الشوارع.

واستمع المحافظ إلى إفادة فرع هيئة الأبنية التعليمية بشأن الطلب المقدم من النواب لإقامة مبنى إضافي بمدرسة العروبة وآخر بمدرسة الرؤية، حيث أوضحت الهيئة عدم إمكانية تنفيذ تلك الأعمال لوصول نسبة إشغال المباني إلى الحد الأقصى بكلتا المدرستين كما أفادت ببدء أعمال التعلية بمدرسة رامي جمال.

وفي ملف الطرق تابع المحافظ موقف تنفيذ أعمال محور الإخلاص وطريق مستشفى الصدر للاطمئنان على معدلات التنفيذ كما وجه باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتلافي الاختناقات المرورية بشارع عثمان محرم بعد تنفيذ مطالع ومنازل الطريق الدائري وكذلك بمنطقة نزلة الكونيسة مع منع السير عكس الاتجاه بمحيط محور كمال عامر، والتأكد من الرفع الدوري للمخلفات أسفل أنفاق الطريق الدائري وعدم تراكمها.

كما استعرض المحافظ جهود الهيئة العامة للنظافة والتجميل، بالتعاون مع الأحياء، للقضاء على ظاهرة النباشين، ودعم منظومة النظافة من خلال التوسع في منظومة الجمع السكني من المنبع، مؤكدًا عزم المحافظة على التعاقد مع عدد أكبر من المتعهدين وشركات الجمع لتغطية مختلف القطاعات، إلى جانب مكافحة نقاط ومخازن الفرز العشوائية للحد من انتشار المخلفات.

وأكد المحافظ حرص محافظة الجيزة على اتباع العديد من المسارات لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة بما يتوافق مع المبادئ الدينية ويراعي التوازن البيئي وحقوق الحيوان مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين بالتنسيق بين الأحياء ومديريتي الشؤون الصحية والطب البيطري.

كما وجه محافظ الجيزة مدير مديرية الإسكان بمعاينة مركز صحة الزهراء لبحث احتياجاته من أعمال التطوير والتأكد من سلامة المباني وصلاحيتها لاستئناف العمل من عدمه، مع إعداد تقرير بنتائج المعاينة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وفيما يتعلق بمطالب أولياء الأمور بشأن درجات القبول بمدارس التعليم الثانوي، أوضح المحافظ أنه جارٍ مراجعة القدرات الاستيعابية لمدارس المحافظة لبحث إمكانية استيعاب أعداد أكبر من الطلاب وعلى ضوء نتائج تلك المراجعة سيتم اتخاذ القرار المناسب بشأن خفض الحد الأدنى للقبول من عدمه بما يراعي الكثافات الطلابية.

كما وجه في السياق ذاته بحصر جميع الحالات التي تنطبق عليها ضوابط لمّ الشمل من طلاب المدارس التجريبية والعمل على تسكينهم بالأماكن الشاغرة حال توافرها، في أقرب مدرسة إلى محل إقامتهم.

حضر الاجتماع هند عبد الحليم، نائب المحافظ، ومحمد مرعي، السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة ومحمد علي وجرجس لاوندي، وإيهاب منصور، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب رؤساء الأحياء، ومسؤولي الإدارات والأجهزة المعنية.