مدافع السويحلي الليبي على أعتاب بيراميدز.. عرض ضخم لحسم الصفقة

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن دخول نادي بيراميدز في مفاوضات مع المدافع التونسي نادر الغندري، لاعب نادي السويحلي الليبي، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكتب محمود شوقي عبر حسابه على موقع "فيسبوك" أن بيراميدز قدم عرضًا بقيمة مليون دولار من أجل التعاقد مع اللاعب، في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وأضاف أن نادر الغندري لعب دورًا بارزًا في قيادة نادي السويحلي للتتويج بلقب الدوري الليبي لأول مرة في تاريخ النادي، وهو ما جعله محط أنظار عدد من الأندية، قبل أن يدخل بيراميدز في مفاوضات جادة لضمه.