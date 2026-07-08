بعد ملحمة الأرجنتين.. الرئيس السيسي يشكر "الفراعنة" ويستقبل بعثة المنتخب في العلمين

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأيام القليلة المقبلة بمدينة العلمين الجديدة، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازه الفني، وذلك عقب عودة أفراد البعثة من الولايات المتحدة الأمريكية وانتهاء مشاركتهم في بطولة كأس العالم 2026.

تأتي هذه اللفتة الرئاسية تقديرا للمستوى الاستثنائي والأداء البطولي الذي قدمه "الفراعنة" خلال منافسات المونديال، التي اختتمت بوداع مشرف من دور الـ16 بعد مباراة ملحمية أمام منتخب الأرجنتين (حامل اللقب)، انتهت بصعوبة بنتيجة (3-2) على ملعب أتلانتا.

رسالة شكر رئاسية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه رسالة شكر وتقدير ممتنة لأبطال المنتخب الوطني، أشاد فيها بروهم القتالية؛ حيث قال السيد الرئيس: "شكراً لأبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على الأداء المشرف، وتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم المصرية، نفخر بكم وبإنجازكم، والمستقبل أفضل لكم بإذن الله تعالى".

ترتيبات الاستقبال

ومن جانبه، كشف خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، في تصريحات له، عن الترتيبات الجارية للقاء؛ مؤكداً أن الرئيس السيسي حرص على الترتيب لـ لقاء اللاعبين فور عودتهم إلى أرض الوطن للاحتفاء بهم وبما حققوه من إنجاز تاريخي كسر كل التوقعات وصنع حالة من الفخر الشديد بالشارع الرياضي المصري.

ومن المقرر أن يشهد اللقاء حضور وزير الشباب والرياضة ومسؤولي اتحاد الكرة، ليكون بمثابة تكريم رسمي ودفعة قوية لجيل واعد ينتظره مستقبل كبير في المحافل الدولية المقبلة.