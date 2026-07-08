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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي: الاستعداد والجاهزية هما الانعكاس الحقيقي لقدرة الدولة المصرية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أ ش أ

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الاستعداد والجاهزية هما الانعكاس الحقيقي لقدرة الدولة المصرية.

ووجّه الرئيس السيسي، خلال تفقده مركز تنسيق الدفاع عن الدولة، ضمن استعراض إمكانيات أجهزة الدولة في مُجابهة الأزمات والكوارث، وذلك خلال فعاليات افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الشكر إلى الحكومة على العرض الافتراضي المُقدَّم لمواجهة أزمة افتراضية من جميع جوانبها.

كما وجّه الرئيس الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء، والقوات المسلحة، على الجهد الكبير الذي بُذل خلال الأعوام الماضية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إن الحديث عن إدارة أزمة أو محاكاة لأزمة بدأ منذ سنتين أو ثلاث، لإعداد ما يتم تنفيذه حاليًا من محاكاة للأزمات، على أن يتم تكرارها كل ستة أشهر، لتنشيط مراكز إدارة الأزمات على مستوى المحافظات، ومراكز جمع المعلومات، وكذلك المعدات المستخدمة في هذا المجال".

وأضاف الرئيس السيسي: "اليوم أستطيع أن أقول بكل قوة إننا أطلقنا عمل الهيئة القومية لإدارة الأزمات والكوارث".

وأشار إلى أهمية أن يحرص كل محافظ، يوميًا، على متابعة العناصر المهمة جدًا التي تؤثر في أمن وسلامة واستقرار محافظته.

وأوضح الرئيس أنه "إذا تمت المتابعة لمدة نصف ساعة صباحًا للاطمئنان على عمل محطات المياه والكهرباء والصرف الصحي، ومعرفة المشكلات والتصدي لها وحلها، فإن ذلك سيجعلنا نتعلم الكثير، ولن تكون لدينا مشكلة أو أزمة".

وأكد أهمية التواصل المستمر على مستوى المحافظة، وعلى مستوى مجلس الوزراء والمحافظات، من خلال المركز الرئيسي، وأن تتم المتابعة صباحًا ومساءً للاطمئنان إلى أن جميع الأمور مستقرة في الدولة المصرية.

كما أكد الرئيس السيسي أهمية البعد القانوني في إدارة أي أزمة، حتى لا يكون هناك تجاوز للإجراءات القانونية في التعامل مع الأزمات.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إننا واجهنا من قبل أزمات كثيرة، مثل سيول البحر الأحمر وجنوب سيناء، وكانت تكلفة رفع كفاءة طريق شرم الشيخ حينها تتجاوز 800 مليون جنيه، ولو كنا قد أنشأنا سدودًا لحجز المياه القادمة من الجبال لبلغت تكلفتها أيضًا نحو 800 مليون جنيه. وكنا كل عام نعالج الأضرار، ولا نعالج السبب"، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ خطة كبيرة جدًا للدولة المصرية خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية للحماية من السيول.

وأوضح الرئيس السيسي أنه من الممكن أن تكون هناك ملاحظات كثيرة جدًا بشأن إدارة محاكاة الأزمة، وهو أمر طبيعي؛ لأنها المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ هذا الإجراء على مستوى الدولة.

وأشار إلى أن هذا الإجراء جيد جدًا، رغم أنه لم يتم تنفيذ أي شيء عملي على أرض الواقع، مؤكدًا أنه في المرات المقبلة سيتم تنفيذ المحاكاة عمليًا، مع إبلاغ المواطنين والرأي العام مسبقًا بأنه سيكون هناك يوم أو يومان لإدارة أزمة، وشرح بعض النقاط المتعلقة بها، ثم تنفيذها على أرض الواقع.

وقال الرئيس إنه من خلال المتابعة المستمرة يتم تطوير التقديرات وتحديثها، حتى يتطابق السيناريو مع الواقع بالفعل.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية عدم إغفال الأزمات البسيطة أو الفردية، لأن تراكمها يؤدي إلى تأثير سلبي في الرأي العام المصري، مشددًا على ضرورة التصدي لمثل هذه الأزمات، لأنها تؤدي إلى إجهاد الرأي العام.

كما أكد الرئيس السيسي ضرورة نشر الوعي المجتمعي بين المواطنين بشأن كيفية التعامل مع الأزمات المختلفة.

وأشار إلى أهمية تدريب المدارس والجامعات والمصانع، في التجمعات ذات الكثافة السكانية، على تنفيذ تجارب إخلاء للمباني في حالات الطوارئ.

وشدد الرئيس على أهمية التدريب في مختلف التخصصات، بما يشمل التدريب الفني على المعدات المختلفة، والتأكد من أن الأطقم الفنية قادرة على تشغيلها وأداء مهامها بكفاءة، لافتًا إلى أهمية استمرار التدريب وقياس مستواه بشكل دوري.

ونوّه بالجهد الذي تبذله الجمعيات الأهلية والخيرية، مشيرًا إلى أنه يمكن إشراكها، بشكل أو بآخر، في عمليات المحاكاة أو التدريبات المقبلة.

وقال الرئيس السيسي: "إننا نخطو خطوة جديدة على طريق بناء دولة حديثة، تُدار وفق أسس علمية وإجراءات واضحة وإمكانات متطورة، بما يمكنها من مواجهة أي تحدٍ يواجهها، على مستوى 120 مليون مواطن في الدولة المصرية".

الرئيس السيسي الاستعداد والجاهزية قدرة الدولة المصرية

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