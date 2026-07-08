الحرب الاقتصادية تتجدّد .. إيران تُدين العقوبات الأمريكية على النفط وتتوعّد بالرد

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية قرار الولايات المتحدة تجديد العقوبات على مبيعات النفط الإيرانية، مؤكدةً أن هذه الخطوة تُخالف مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب.



وأوضحت الخارجية الإيرانية قائلةً: "ستتحمل واشنطن مسؤولية العواقب، وسنتخذ أي خطوات نراها مناسبة لحماية مصالحنا وأمننا القومي".

وأمس الثلاثاء، ألغت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصاً عاماً يسمح ببيع النفط الإيراني، والذي صدر في يونيو، ويسمح بإنتاج النفط الإيراني وتوريده وبيعه، حتى 21 أغسطس.



وصرح نائب الرئيس الأمريكي آنذاك، جيه دي فانس، بأن المحادثات المطولة مع كبار المسؤولين الإيرانيين في سويسرا قد أرست "أساسًا متينًا لاتفاق نهائي ناجح" لإنهاء الحرب مع إيران.