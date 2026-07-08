ضربات أمريكية تشل الدفاعات الإيرانية .. استهداف الصواريخ والمُسيرات والموانئ

قال مسئول أمريكي رفيع المستوى لموقع أكسيوس إن الضربات استهدفت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، والمراقبة الساحلية، ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للسفن، ومواقع إطلاق الطائرات بدون طيار، ومرافق الموانئ.



وفي نفس السياق، أكد مسؤول أمريكي لشبكة CNN أن الضربات العسكرية الأمريكية الجارية على أهداف في إيران "غير متناسبة"، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة للرد على الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن شحن قرب مضيق هرمز.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية مساء الثلاثاء بدء الضربات، واصفة إياها بأنها "قوية"، وموضحة أنها تهدف إلى "فرض خسائر فادحة على استهداف ومهاجمة سفن تجارية يقودها مدنيون أبرياء".

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن عدة انفجارات سُمعت في مدينة سيريك الساحلية في جنوب البلاد، وكذلك في جزيرة قشم وفي مدينة بندر عباس الساحلية.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت قوات القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت في إطلاق سلسلة من الضربات القوية ضد إيران لفرض تكاليف باهظة على استهدافها ومهاجمتها لسفن تجارية يقودها مدنيون أبرياء في ممر مائي دولي.



وأضافت في بيان أن الضربات الأمريكية تأتي ردًا على هجمات إيرانية على ثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.

واختتمت بيانها بالقول إن العدوانية التي أظهرتها إيران كانت غير مبررة وخطرة وانتهاكًا واضحًا لوقف إطلاق النار.