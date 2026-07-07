مأساة تهز القلوب.. وفاة والدة فتاة الشروق بعد يوم من مصرع ابنتها في حادث مروع

لم يتتحمل قلب الأم فراق ابنتها، فبعد ساعات قليلة من مصرع "فتاة الشروق"، أسدل الحزن الستار على مأساة جديدة، بعدما توفيت والدتها متأثرة بصدمة رحيل ابنتها، لتتحول واقعة دهس مأساوية إلى فاجعة أدمت قلوب كل من تابع تفاصيلها.

في مشهد مؤلم، توفيت والدة فتاة الشروق، ضحية الدهس التي لقيت مصرعها بعدما صدمتها سيارة ملاكي أثناء عبورها الطريق بمنطقة الشروق بالقاهرة، حزنًا على وفاة ابنتها، وفق ما أكده مقربون من الأسرة.

كانت فتاة الشروق قد فارقت الحياة متأثرة بإصابتها البالغة، بعدما تعرضت لحادث دهس عنيف تسبب في إصابات خطيرة، وسط حالة من الصدمة بين أسرتها وأهالي المنطقة، بينما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الشروق بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث دهس ووفاة فتاة أعلى الطريق الأوسط، لتنتقل على الفور قوة أمنية إلى مكان البلاغ، حيث أجرت المعاينة اللازمة وبدأت في جمع الأدلة لكشف ملابسات الواقعة.



وشرعت الأجهزة الأمنية في مراجعة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الحادث، في محاولة لتحديد هوية السيارة المتسببة في الحادث والوصول إلى قائدها الذي لاذ بالفرار عقب الواقعة.



تم تحرير المحضر اللازم، فيما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف جميع تفاصيل الحادث وضبط المتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.



وكشف التقرير الطبي أن الفتاة وصلت إلى قسم الطوارئ وهي في حالة صحية حرجة للغاية، حيث كانت تعاني من اضطراب شديد في درجة الوعي، ما استدعى تدخلًا طبيًا عاجلًا لمحاولة إنقاذ حياتها.



وأوضح التقرير أن الفحص الظاهري والأولي أظهر إصابتها ببتر كلي في الساق اليمنى نتيجة قوة الارتطام، إلى جانب كدمات وسحجات متفرقة بمختلف أنحاء الجسد، في مشهد عكس شدة الحادث الذي تعرضت له.



وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة، وكشف جميع تفاصيل الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.