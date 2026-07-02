مصرع وإصابة 18 شخصا جراء حادث دهس في تايلاند

أعلنت الشرطة التايلاندية، اليوم الخميس، مصرع ثمانية أشخاص وإصابة عشرة آخرين؛ إثر اصطدام شاحنة يقودها طفل بموكب يضم رهبان بوذيين في البلاد.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن الحادث وقع عندما كانت مجموعة من الأشخاص تسير على جانب أحد الطرق في إقليم "موكداهان" الواقع شمال شرقي البلاد.

وأشارت الشرطة إلى أنها قامت باستدعاء والدي الطفل البالغ من العمر 11 عاما من أجل المضي قدما في الإجراءات القانونية.. موضحة أن الطفل قام بأخذ الشاحنة بدون إذن قبل أن يفقد السيطرة عليها ويصطدم بالأشخاص.

وقد تم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات من أجل تلقي العلاج.