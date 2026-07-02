قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس اللبناني جوزاف عون: حريصون على استقرار سوريا تماماً
«beIN SPORTS» تعلن رقمًا قياسيًا للمشاهدات في مباراة مصر وإيران
مواجهة من العيار الثقيل غدا بين البرتغال وكرواتيا في كأس العالم
أمهات مصر: شكاوى من صعوبة امتحان الكيمياء ..والجغرافيا متوسط
الكيمياء تُربك طلاب الثانوية العامة..والجغرافيا تُنعش الآمال في سوهاج
هل يدفع حسام حسن بـ هيثم حسن أساسيًا أمام أستراليا؟..ناقد يجيب
لم يتمالك دموعه .. المستشار محمد شيرين يستعيد لحظة استشهاد النائب العام هشام بركات
رشا عبد العال: منظومة الأجور والمرتبات تضمن دقة حساب الضريبة لـ 12 مليون موظف
التعليم: نجحنا في محاصرة شاومينج و لا تداول لإمتحانات الثانوية العامة اليوم
إيران ‌تحذر الولايات المتحدة من أي ​تدخل في ​مضيق هرمز
عايز طالب مركز ومش بيتوتر|معلم يقدم تحليلا لمستوى امتحان كيمياء الثانوية العامة
بشرى سارة من الحكومة بشأن أسعار كهرباء المحلات.. ماذا قال رئيس الوزراء؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 900 ألف جنيه ..سيارات عائلية 2027 في مصر

سيارات عائلية 2027 في مصر
سيارات عائلية 2027 في مصر
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: وشيرى 8 تيجو، ودفسك اي 5 بلس، وجيتور تى 2، وساوايست اس 07، وجي أي سي 3 امزوم .

جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027

تحصل سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 177 حصان، وبها خزان وقود سعة 47 لتر، وبها عزم دوران 270 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 994 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 109 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 189 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 295 ألف جنيه .

ساوايست اس 07 موديل 2027

تستمد سيارة ساوايست اس 07 موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 156 حصان، وبها خزان وقود سعة 57 لتر، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس  أوتوماتيك .

ساوايست اس 07 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة ساوايست اس 07 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 390 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ساوايست اس 07 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 530 ألف جنيه .

جيتور تى 2 موديل 2027

قوة سيارة جيتور تى 2 موديل 2027 تصل إلي 184 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها خزان وقود سعة 70 لتر، وعزم دوران 290 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

جيتور تى 2 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة جيتور تى 2 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 900 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيتور تى 2 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 930 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيتور تى 2 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 150 ألف جنيه .

دفسك اي 5 بلس موديل 2027

تحصل سيارة دفسك اي 5 بلس موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 214 حصان، وتحتاج إلي 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، وعزم دوران 330 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

دفسك اي 5 بلس موديل 2027

تباع سيارة دفسك اي 5 بلس موديل 2027 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 494 ألف جنيه .

شيرى 8 تيجو موديل 2027

عزم دوران سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2027 يصل إلي 210 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 145 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيرى 8 تيجو موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 170 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 230 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 270 ألف جنيه .

جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027 ساوايست اس 07 موديل 2027 جيتور تى 2 موديل 2027 إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027 السيارات الجديدة موديل 2027 شيرى 8 تيجو موديل 2027 شيرى 8 تيجو دفسك اي 5 بلس موديل 2027 ساوايست اس 07

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاومينج

شاومينج يزعم نشر امتحان الكيمياء بعد دقائق من توزيعه بلجان الثانوية العامة|والتعليم:صورة قديمة

جروبات الغش

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان كيمياء الثانوية العامة|والتعليم تحقق

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الخميس

الدواجن

أقل من 60 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس

امير هشام

دغموم ومخلوف.. أمير هشام يكشف كواليس صفقة الأهلي والمصري التبادلية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

يبدأ السبت| جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الفرصة الثانية لطلاب مدارس المتفوقين

رواتب العاملين

وزير المالية يعلن موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة

محمد الشيبي

ابكي بعيدا.. الشيبي يثير الجدل بمنشور ساخر عقب وداع السنغال للمونديال

ترشيحاتنا

زيارة سفير جمهورية بيلاروسيا للبرلمان العربي

لقاء عربي بيلاروسي يبحث تطوير العلاقات وتعزيز التعاون

تايلاند

مصرع وإصابة 18 شخصا جراء حادث دهس في تايلاند

الأمم المتحدة

الكونغو تضع حوكمة الموارد الطبيعية وحل النزاعات في أجندة مجلس الأمن خلال يوليو

بالصور

زميلات «جنة» يؤدين الامتحان بالملابس السوداء حدادًا عليها.. ورسالة إنسانية من تعليم الشرقية | شاهد

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

شاهد.. الخليج يستعد لاستقبال أول سيارات أجرة طائرة من تويوتا

سيارات الأجرة الطائرة
سيارات الأجرة الطائرة
سيارات الأجرة الطائرة

غير تقليدي.. ميرهان حسين تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

رفقة زوجها.. مي عز الدين تستعرض جمالها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

المزيد