تبدأ من 900 ألف جنيه ..سيارات عائلية 2027 في مصر

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: وشيرى 8 تيجو، ودفسك اي 5 بلس، وجيتور تى 2، وساوايست اس 07، وجي أي سي 3 امزوم .

جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027

تحصل سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 177 حصان، وبها خزان وقود سعة 47 لتر، وبها عزم دوران 270 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 994 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 109 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 189 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 295 ألف جنيه .

ساوايست اس 07 موديل 2027

تستمد سيارة ساوايست اس 07 موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 156 حصان، وبها خزان وقود سعة 57 لتر، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ساوايست اس 07 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة ساوايست اس 07 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 390 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ساوايست اس 07 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 530 ألف جنيه .

جيتور تى 2 موديل 2027

قوة سيارة جيتور تى 2 موديل 2027 تصل إلي 184 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها خزان وقود سعة 70 لتر، وعزم دوران 290 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

جيتور تى 2 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة جيتور تى 2 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 900 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيتور تى 2 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 930 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيتور تى 2 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 150 ألف جنيه .

دفسك اي 5 بلس موديل 2027

تحصل سيارة دفسك اي 5 بلس موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 214 حصان، وتحتاج إلي 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، وعزم دوران 330 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

دفسك اي 5 بلس موديل 2027

تباع سيارة دفسك اي 5 بلس موديل 2027 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 494 ألف جنيه .

شيرى 8 تيجو موديل 2027

عزم دوران سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2027 يصل إلي 210 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 145 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيرى 8 تيجو موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 170 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 230 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى 8 تيجو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 270 ألف جنيه .