سعر مازدا CX-90 الفاخرة في السعودية

كشفت شركة مازدا عن إصداراها الجديد مازدا CX-90، وتنتمي CX-90 لفئة السيارات الـ SUV الكوبيه متعددة الاستخدامات، وتجمع بين القوة الهندسية والكفاءة العالية بفضل اعتمادها على منظومة حركية متطورة وتطرح لأول مرة من الصانع الياباني.

سيارة مازدا CX-90 الجديدة

محرك مازدا CX-90

تحصل سيارة مازدا CX-90 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3300 سي سي تيربو، وتنتج قوة 284 حصان، وعزم دوران 450 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.8 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة مازدا CX-90 الجديدة

مواصفات مازدا CX-90

زودت سيارة مازدا CX-90 بالعديد من المميزات من ضمنها، ثلاثة صفوف من المقاعد المكسوة بجلد النابا، وبها لوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، وبها شاشة عرض مركزية تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة، وبها Apple CarPlay لاسلكي، وبهاAndroid Auto، وبها نظام صوتي محيط فاخر من شركة Bose مكون من 12 مكبر صوت عالي النقاء .

سعر مازدا CX-90

سيارة مازدا CX-90 الجديدة

الفئة الأولي من سيارة مازدا CX-90 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 147 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة مازدا CX-90 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 159 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة مازدا في صناعة السيارات

بدأت قصة مازدا في اليابان عام 1920 كمصنع لمنتجات الفلين، وتحولت الشركة لاحقاً لتصنيع الآلات والشاحنات ذات العجلات الثلاث، ثم أطلقت أول سيارات ركاب لها عام 1960، واشتهرت عالمياً بتطوير المحرك الدوار ، وابتكار تقنيات سكاي أكتيف ولغة التصميم كودو.

سيارة مازدا CX-90 الجديدة

ومرت مازدا بتحالفات استراتيجية، منها، شراكتها البارزة مع فورد، ثم أطلقت فلسفة Skyactiv التي تركز على كفاءة استهلاك الوقود وديناميكية القيادة مع الحفاظ على متعة القيادة.