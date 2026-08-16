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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي

آرسنال
آرسنال
عمرو مصطفى

أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة مانشستر سيتي، والمقرر انطلاقها في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات نهائي الدرع الخيرية.

وجاء تشكيل آرسنال أمام مانشستر سيتي كالتالي:

 حراسة المرمى: ديفيد رايا.

 خط الدفاع: بن وايت، كريستيان موسكيرا، جابرييل ماجالهايس، ريكاردو كالافيوري.

خط الوسط: لويس سكيلي، برونو جيمارايش، مارتن أوديجارد.

 خط الهجوم: نوني مادويكي، كريستوس تزوليس، كاي هافيرتز.

ويسعى أرسنال لتحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر سيتي، في مواجهة قوية تجمع الفريقين.

فيما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: عبد القادر خاسنوف، دياز، جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، أندرسون، دوكو، فودين، سيمينيو.

خط الهجوم: هالاند

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال 

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بي إن سبورت.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء بطموح تحقيق اللقب وبدء الموسم الجديد بأفضل طريقة ممكنة، كما تمثل المباراة اختبارًا رسميًا أول للجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب ماريسكا، الذي يسعى إلى افتتاح مشواره مع الفريق بالتتويج بأول ألقابه.

على الجانب الآخر، يبحث أرسنال عن بداية قوية تمنح الفريق دفعة معنوية قبل انطلاق رحلة الدفاع عن لقب الدوري، بعدما أنهى انتظارًا طويلًا بالتتويج بالمسابقة، في الوقت الذي يتطلع فيه أيضًا إلى تجاوز خيبة خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الموسم الماضي.

وتحظى مشاركة عمر مرموش المحترف المصري الدولي في صفوف سيتي باهتمام خاص، إذ يأمل الدولي المصري في مواصلة حصد الألقاب مع مانشستر سيتي، بعدما نجح في تحقيق بطولتين منذ انضمامه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2025.

آرسنال ميكيل أرتيتا مانشستر سيتي نهائي الدرع الخيرية تشكيل آرسنال

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