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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

القصة الكاملة من ليبيا لـ الشوش.. فيديوهات أشعلت غضب زوج بسوهاج وانتهت بمقتل زوجته وشابين

المتهم
المتهم
سوهاج _ أنغام الجنايني

تحولت منطقة مساكن الشوش بمحافظة سوهاج إلى مسرح لجريمة دامية، بعدما انتهت خلافات زوجية ومواجهات متتالية إلى مقتل سيدة وشابين، في واقعة كشفت التحقيقات وأقوال المتهم أمام جهات التحقيق عن تفاصيل صادمة بشأن بدايتها وتطوراتها، فيما قررت جهات التحقيق حبس المتهم وشقيقه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

«متغرب ومتبهدل عشان أصرف على بيتي».. بداية القصة

وبحسب ما جاء في أقوال المتهم أمام جهات التحقيق، بدأت القصة أثناء وجوده للعمل في دولة ليبيا، حيث قال إنه كان يقضي فترة اغتراب من أجل توفير احتياجات أسرته، قبل أن تصله مقاطع فيديو لزوجته برفقة أحد الأشخاص.

وأضاف المتهم، وفق أقواله، أن ما شاهده دفعه إلى العودة لمصر، بعدما علم بوجود علاقة بين زوجته وأحد الأشخاص من المحيطين بمسكنه.

فيديوهات وتهديد بالفضيحة

وادعى المتهم أن الشخص الذي اتهمه بالتورط مع زوجته قام بتصويرها، ثم استخدم المقاطع لتهديدها بالفضيحة، مطالبًا إياها، بحسب روايته، بمقابلته مع أحد أصدقائه، قبل أن تتطور الأمور إلى طلب مبالغ مالية منها مقابل عدم نشر المقاطع.

وقال المتهم إن زوجته توقفت عن دفع الأموال، ليتطور الأمر، بحسب أقواله، إلى نشر المقاطع عبر الإنترنت، وهو ما أشعل غضبه ودفعه إلى العودة ومواجهة من اتهمه بالوقوف وراء الواقعة.

مواجهة أمام المحل.. ثم جريمة داخل المنزل

وأوضح المتهم أنه عقب عودته من ليبيا، توجه إلى الشخص الذي اتهمه بالتورط مع زوجته، ووقعت بينهما مواجهة أمام المحل، قبل أن يتوجه إلى مسكنه، وهناك، وقعت مشادة بينه وبين زوجته، تطورت إلى اعتداء باستخدام سلاح أبيض، أسفر عن مصرعها.

ولم تتوقف الأحداث عند ذلك، إذ خرج المتهم من المنزل، وتوجه إلى ورشة يعمل بها شابان، ووقعت مواجهة انتهت بالتعدي عليهما، ليسقطا قتيلين، وتتحول المنطقة خلال دقائق إلى مسرح لجريمة أودت بحياة 3 أشخاص.

«أنا مش ندمان».. اعترافات صادمة

وخلال التحقيقات، أدلى المتهم بأقوال تفصيلية حول الواقعة، وأبدى، بحسب ما ورد في التحقيقات، عدم ندمه على ما ارتكبه، مرددًا:" أنا مش ندمان، ولو هتعدم في ميدان عام، دي خاطية وتستاهل"، في إشارة إلى زوجته.

وواجهته جهات التحقيق بما أسفرت عنه التحريات وأقوال شهود العيان، كما تم بحث ظروف الواقعة والأسلحة المستخدمة والأدوار المنسوبة لكل متهم.

القبض على المتهم وشقيقه

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قد تمكنت من ضبط المتهم عقب وقوع الجريمة، كما ألقت القبض على شقيقه، بعدما كشفت التحريات عن اشتراكه معه في ارتكاب الواقعة.

وبعرض المتهمين على جهات التحقيق، تم استجوابهما والاستماع إلى أقوال الشهود وفحص التحريات والأدلة المتعلقة بالحادث، قبل صدور قرار بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتواصل جهات التحقيق أعمالها لكشف جميع ملابسات الواقعة، والتحقق من رواية المتهم، وتحديد الدافع الحقيقي للجريمة والمسؤولية الجنائية لكل متهم، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة.

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