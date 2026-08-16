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إصابة 3 أشخاص بينهم طفلة في حادث انقلاب دراجة نارية بالسنبلاوين بالدقهلية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 3 أشخاص بينهم طفلة في حادث انقلاب دراجة نارية بالسنبلاوين بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

أصيب 3 أشخاص، بينهم طفلة  4 أعوام ، إثر انقلاب دراجة نارية بجوار مستشفى مكة بمدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية.
وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية وإصابة 3 أشخاص.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين إصابة كلامن : رضا علي محمد، 40 عاما ، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وريهام أحمد محمد، 33 عاما ، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم و دعاء رضا علي، 4 اعوام ، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
تم  نقل المصابين إلى مستشفى السنبلاوين العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة .

الدقهلية السنبلاوين ضباط مباحث

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