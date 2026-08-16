تفاصيل طرح شقق الإيجار التمليكي في 11 منطقة.. الشروط والمحافظات المستهدفة

طفرة سكنية جديدة وقوية تعزز الاستقرار المجتمعي وتلبي تطلعات المواطنين بكل قوة وثبات، حيث كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح ضخم يضم 20 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي، مقسمة على إعلانين رسميين؛ الأول بواقع 15 ألف وحدة عبر صندوق الإسكان الاجتماعي، والثاني يضم 5 آلاف وحدة عبر هيئة المجتمعات العمرانية، في خطوة تنموية مباركة تؤكد حرص الدولة المستمر على توفير حياة كريمة ومستقبل سكنى آمن للجميع.



طرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار

أوضحت الوزارة أن الوحدات السكنية موزعة بين عدد من المحافظات والمدن الجديدة، وفقًا لقرار مجلس الوزراء، حيث تضم 8464 وحدة بالمحافظات، و3256 وحدة بالمدن الجديدة، إلى جانب 3280 وحدة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وتتضمن المحافظات التي تطرح بها وحدات بمساحة 90 مترًا مربعًا كلًا من: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، دمياط، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، بني سويف، الفيوم، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، ومطروح.

أما الوحدات المطروحة في المدن الجديدة، فتشمل 2606 وحدات بمساحة 90 مترًا مربعًا، و650 وحدة بمساحة 75 مترًا مربعًا.

وتتوزع مدن وحدات الـ90 مترًا على: أكتوبر الجديدة، 15 مايو، العبور الجديدة، برج العرب الجديدة، السادات، النوبارية الجديدة، الفيوم الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، أخميم الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة، وغرب قنا.

بينما تشمل مدن وحدات الـ75 مترًا: حدائق العاصمة، العبور الجديدة، وأخميم الجديدة.

كما تضم وحدات «حياة كريمة» 3280 وحدة، وتتراوح مساحات هذه الوحدات من 96 إلى 100 متر مربع، وتتواجد في محافظات: الجيزة، المنوفية، الغربية، الأقصر، كفر الشيخ، قنا، سوهاج، البحيرة، الدقهلية، المنيا، والشرقية.



مدة التعاقد 3 سنوات

تبلغ مدة التعاقد 3 سنوات، مع إمكانية التجديد لمدة مماثلة وفقًا للضوابط التي يحددها الصندوق، وقبل انتهاء مدة التجديد الثانية بـ3 أشهر، يتعين على المستفيد تحديد موقفه، سواء باختيار تملك الوحدة أو الاستمرار في نظام الإيجار بالقيمة السوقية.

كما تتيح المبادرة إمكانية التحويل من نظام الإيجار إلى التمليك بعد مرور عام واحد على الأقل من تاريخ التعاقد، مع إمكانية التقدم مستقبلًا لإعلانات التمليك، على أن يتم خصم قيمة الدعم السابق، إلى جانب إمكانية رد الوحدة إلى الصندوق وفقًا للضوابط المحددة.

تفاصيل شقق الإيجار الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية

تستعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لطرح نحو 5000 وحدة سكنية منفذة بالكامل، وبمساحات متنوعة، بنظام الإيجار المنتهي بالتملك.

ومن المقرر توزيع الوحدات على نحو 25 مدينة جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، على أن يتم طرحها خلال شهر، وفقًا للشروط والضوابط التي ستتضمنها كراسة شروط الطرح.

وسيتم تخصيص 5% من إجمالي الوحدات المطروحة للأشخاص من ذوي الهمم ممن تنطبق عليهم شروط الحجز، وفقًا للضوابط والتفاصيل التي سترد في كراسة الشروط، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم الدمج وتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين.



أماكن شقق الإيجار التمليكي

تتوزع الوحدات على نحو 25 مدينة جديدة، ويكون التقديم وفقًا لمحافظة الإقامة المثبتة في بطاقة الرقم القومي، وفي حال عدم توافر وحدات بالمحافظة محل إقامة المتقدم، يمكنه التقدم للحجز في أقرب مدينة، وفقًا لما ستحدده كراسة الشروط، حيث يتم تخصيص الوحدات من خلال القرعة العلنية بين المتقدمين الذين استوفوا جميع الشروط المطلوبة.

وتبلغ مدة الإيجار المنتهي بالتملك 20 عامًا اعتبارًا من تاريخ استلام الوحدة، ويلتزم خلالها المستفيد بسداد القيمة الإيجارية الشهرية ومصروفات الصيانة المستحقة، وفقًا لنظام السداد المحدد لكل مشروع.

شروط التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، وألا يزيد على 45 عامًا في تاريخ التقديم، مع تمتعه بالأهلية اللازمة للتصرف والتعاقد.

- لا يحق للأسرة، وتشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية ضمن نظام الإيجار المنتهي بالتملك.

- يشترط ألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، سواء كانت ما تزال في حيازتهم أو سبق التنازل عنها للغير، وسواء كان التخصيص قد تم بصورة مباشرة أو عن طريق التنازل، وسواء كانت الوحدة أو الأرض مدعومة أو غير مدعومة من الدولة.

- تتضمن الشروط تحديد الحد الأقصى للدخل الشهري للمتقدم، وذلك في ضوء القيمة الإيجارية المحددة للوحدات.

- يلتزم العميل فور التخصيص باستكمال مبلغ تأمين يعادل قيمة إيجار 3 أشهر من القيمة الإيجارية المحددة للعام الأول، على ألا يقل المبلغ عن قيمة جدية الحجز المسددة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالتخصيص.

- يتم تحديث قيمة التأمين سنويًا وفقًا لنسبة الزيادة المقررة في القيمة الإيجارية.