حج القرعة 2027.. طرق التقديم من المنزل والشروط والضوابط بالتفصيل

تتواصل عملية استقبال طلبات المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج ضمن حج القرعة لموسم 2027، وسط إتاحة وزارة الداخلية عدة وسائل للتقديم، من بينها التقديم الإلكتروني والتقديم عبر الهاتف، بما يسمح للمواطن بإنهاء الإجراءات من منزله دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر شرطي.

وتستمر فترة التقديم حتى الخميس 27 أغسطس 2026، من خلال مراكز وأقسام الشرطة بمختلف المحافظات، أو عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية، بالإضافة إلى خدمة التقديم الهاتفي المخصصة للراغبين في أداء الحج.

3 طرق للتقديم في حج القرعة

وفرت وزارة الداخلية للمواطنين الراغبين في التقدم لحج القرعة 3 مسارات للتسجيل، لتسهيل الإجراءات وتقليل الحاجة إلى الانتقال.

التقديم من أقسام الشرطة:

يمكن للمواطن التقدم بنفسه إلى أي مركز أو قسم شرطة في مختلف المحافظات، دون اشتراط أن يكون تابعًا لمحل إقامته، مع تقديم أصل بطاقة الرقم القومي سارية.

التقديم إلكترونيًا:

يمكن تسجيل الطلب من المنزل من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية:

hij.moi.gov.eg

التقديم هاتفيًا:

أتاحت الوزارة كذلك تقديم الطلبات عبر مركز تلقي اتصالات الحجاج من خلال الرقم 0227983000.

ويتم إدراج المتقدم ضمن حصة المحافظة المثبت محل إقامته بها في بطاقة الرقم القومي وقت تقديم الطلب.

متى ينتهي التقديم؟

يستمر استقبال طلبات حج القرعة حتى 27 أغسطس 2026، وبالتالي يتعين على الراغبين في التقديم الانتهاء من إجراءات التسجيل وسداد الرسوم المقررة قبل انتهاء الموعد المحدد.

ولا يقتصر سداد الرسوم على طريقة واحدة، إذ يمكن إتمامه نقديًا عند التقديم في أقسام الشرطة أو باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة بالنسبة للطلبات المقدمة إلكترونيًا.

هل يجوز التسجيل في أكثر من جهة؟

لا يسمح نظام التقديم بالتسجيل في أكثر من جهة لتنظيم الحج.

ويتعين على المواطن اختيار جهة واحدة فقط من بين:

حج القرعة.

الحج السياحي.

حج الجمعيات التابعة لوزارة التضامن.

وبعد إغلاق باب التقديم، يصبح الطلب مقيدًا لدى الجهة التي اختارها المواطن، ولا يسمح بتغيير جهة التقديم أو إلغاء الطلب إلا وفق القواعد المنظمة وبعد إعلان نتيجة القرعة.

كما يشترط أن يكون المتقدم ممن لم يسبق لهم أداء فريضة الحج طوال حياتهم، مع تقديم الإقرار الخاص بذلك.

شروط السن والمرافق

حددت وزارة الداخلية قواعد واضحة بشأن سن المتقدم والمرافق، وتشمل:

ألا يقل عمر المتقدم بمفرده عن 21 عامًا.

ألا يقل عمر المرافق الوجوبي عن 18 عامًا.

السماح بالمرافق غير الوجوبي بداية من سن 12 عامًا.

أن يكون المتقدم والمرافق مصريي الجنسية وكاملي الأهلية القانونية.

ويتم تحديد السن وفقًا لتاريخ 28 يناير 2027، الموافق 20 شعبان 1448 هـ.

كما يجب ألا تتجاوز صلة القرابة بين المتقدم والمرافق الدرجة الرابعة، مع ضرورة تقديم المستندات التي تثبت هذه الصلة في حال الفوز.

وفي حالة عدم قدرة الفائز على إثبات صلة القرابة المطلوبة للمرافق الوجوبي، يتعين عليه تقديم مرافق بديل يستوفي الشروط، وإلا قد يتم إلغاء الطلب.

كيف تتم قرعة الحج؟

بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات، يتم إجراء القرعة العلنية إلكترونيًا من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج.

ويخضع المتقدمون للقرعة وفق الحصة المقررة لكل محافظة، والتي يتم تحديدها بناءً على محل الإقامة المثبت في بطاقة الرقم القومي.

وتعلن الإدارة العامة للشؤون الإدارية لاحقًا المواعيد الخاصة بإجراء القرعة وإعلان النتائج.

ضوابط الحالة الصحية للمتقدمين

لا تقتصر شروط الحج على إجراءات التسجيل فقط، إذ تتضمن الضوابط مجموعة من الاشتراطات الصحية التي تهدف إلى حماية الحجاج، نظرًا لطبيعة المناسك وما تتطلبه من قدرة على تحمل المجهود والوجود في أماكن مزدحمة.

وتشمل الحالات المحظورة من المشاركة، وفق الضوابط المعلنة:

الفشل الكلوي الذي يستلزم جلسات غسيل كلوي.

الحالات المتقدمة من أمراض القلب والأوعية الدموية.

الحالات المتقدمة من تليف الكبد.

تليف الرئة.

بعض الأمراض العصبية والنفسية والعقلية التي تؤثر على الإدراك.

الحالات المصحوبة بإعاقات حركية شديدة.

مرضى الزهايمر والخرف المصاحب للشيخوخة.

الحمل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وكذلك حالات الحمل عالية الخطورة.

مرضى السرطان النشط الذين يتلقون العلاج الكيميائي أو البيولوجي أو الإشعاعي.

الأمراض المعدية النشطة التي قد تمثل خطرًا على الصحة العامة.

حالات السمنة المفرطة المرضية.

الأطفال الأقل من 12 عامًا.

التطعيمات شرط أساسي قبل السفر

بعد الفوز في القرعة، لا تنتهي إجراءات الحج، إذ يجب على الفائزين استكمال الاشتراطات الصحية المطلوبة قبل السفر.

ويأتي في مقدمة التطعيمات الإلزامية تطعيم الالتهاب السحائي باللقاح الرباعي، إلى جانب أي تطعيمات أخرى قد تحددها الجهات الصحية المختصة.

وتشترط الضوابط الحصول على التطعيمات الطبية الإلزامية قبل السفر وفق المدد المحددة، بما في ذلك مدة لا تقل عن 10 أيام ولا تتجاوز 5 سنوات بحسب نوع التطعيم والاشتراطات المنظمة له.

مسؤولية قانونية عن البيانات الخاطئة

وحذرت وزارة الداخلية من إدخال بيانات غير صحيحة عند تقديم الطلب، خاصة فيما يتعلق بالحالة الصحية.

ويتحمل مقدم الطلب المسؤولية القانونية عن صحة البيانات والتقارير الطبية المقدمة، وفي حال ثبوت وجود بيانات مخالفة للحقيقة، يمكن اتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية بحقه.

وقد تصل الإجراءات إلى إلغاء التأشيرة وعودة الحاج من الأراضي المقدسة على نفقته الخاصة، دون تحمل الوزارة مسؤولية ذلك.

ماذا يفعل المتقدم قبل إغلاق باب التقديم؟

قبل إرسال طلب حج القرعة، من المهم التأكد من:

صلاحية بطاقة الرقم القومي.

اختيار جهة واحدة فقط للحج.

عدم سبق أداء فريضة الحج.

صحة بيانات المتقدم والمرافق.

صحة البيانات المتعلقة بالحالة الصحية.

استيفاء شروط السن والقرابة.

سداد الرسوم المقررة خلال فترة التقديم.

ومع اقتراب موعد انتهاء التقديم في 27 أغسطس 2026، تتيح وزارة الداخلية للمواطن الاختيار بين التقديم الإلكتروني، والهاتف، أو التوجه شخصيًا إلى أحد مراكز وأقسام الشرطة، على أن يخضع جميع المتقدمين لنظام القرعة الإلكترونية وفق القواعد والحصص المحددة.

كما يتعين على الفائزين الالتزام بمواعيد رحلات السفر والعودة المحددة على تذاكر الطيران والتعليمات المنظمة لعملية تفويج الحجاج، لضمان انتظام الرحلات وسلامة إجراءات العودة.