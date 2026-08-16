ريال مدريد يترقب المصابين.. رودريجو يغيب حتى 2027 وميليتاو يقترب من العودة

يواصل ريال مدريد استعداداته للموسم الجديد، وسط غياب عدد من لاعبيه بسبب الإصابات، وعلى رأسهم البرازيليان رودريجو جوس وإيدير ميليتاو، في الوقت الذي تعمل فيه الأجهزة الطبية على تجهيز اللاعبين للعودة إلى الملاعب خلال الفترة المقبلة.

رودريجو.. عودة منتظرة في 2027

وبحسب أرانشا رودريجيز، الصحفية في إذاعة «كوبي» الإسبانية، فإن رودريجو يعاني من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف الهلالي، وهي الإصابة التي تعرض لها في 18 مارس الماضي.

وتتراوح فترة غياب الجناح البرازيلي بين 10 و12 شهرًا، ما يجعل عودته المتوقعة إلى الملاعب في بداية عام 2027، بعد استكمال برنامجه التأهيلي بشكل كامل.

كان ريال مدريد قد أعلن خضوع رودريجو لجراحة ناجحة في مارس الماضي، لعلاج تمزق الرباط الصليبي الأمامي والغضروف الهلالي الخارجي في ساقه اليمنى، قبل أن يبدأ مرحلة التأهيل والتعافي.

ميليتاو يقترب من العودة

في المقابل، يقترب إيدير ميليتاو من العودة إلى صفوف ريال مدريد، بعدما تعرض لإصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية بالساق اليسرى خلال مواجهة ألافيس يوم 21 أبريل الماضي.

وكشفت الفحوصات لاحقًا عن إصابة اللاعب بتمزق في الوتر القريب للعضلة ذاتها، ليخضع لجراحة ناجحة يوم 28 أبريل، ويبدأ بعدها رحلة التعافي.

وتشير التقديرات إلى أن فترة غياب المدافع البرازيلي ستتراوح بين 4 و5 أشهر، ما يفتح الباب أمام عودته خلال سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.

وتكتسب عودة ميليتاو أهمية كبيرة بالنسبة إلى الجهاز الفني، في ظل تكرار الإصابات التي عانى منها المدافع البرازيلي خلال الفترة الماضية، بعدما غاب سابقًا قرابة أربعة أشهر بسبب إصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية، كما تعرض لتمزقين في الرباط الصليبي منذ عام 2024.

فيرلاند ميندي خارج الحسابات حتى نهاية العام

ولا تتوقف قائمة المصابين في ريال مدريد عند الثنائي البرازيلي، إذ يواصل الفرنسي فيرلاند ميندي برنامجه التأهيلي بعد تعرضه لإصابة في وتر العضلة المستقيمة الفخذية بالساق اليمنى.

وخضع ميندي لجراحة ناجحة في مايو الماضي، وتُقدر فترة غيابه بنحو 5 إلى 7 أشهر، ما يجعل عودته المنتظرة في نهاية العام الجاري.

تياجو بيتارش الأقرب للعودة

أما لاعب الوسط الشاب تياجو بيتارش، فيعاني من التواء في الرباط الجانبي الداخلي للركبة، تعرض له يوم 26 يوليو الماضي.

وتشير التقديرات إلى أن اللاعب سيغيب لمدة تتراوح بين 3 و4 أسابيع، وبالتالي يُنتظر أن يعود إلى التدريبات والمشاركة مع الفريق في نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر المقبل.

ويترقب ريال مدريد عودة المصابين تدريجيًا، خصوصًا رودريجو وميليتاو، في ظل أهمية الثنائي بالنسبة إلى حسابات الفريق خلال الموسم الجديد، بينما يأمل الجهاز الفني في تجنب أي انتكاسات خلال المراحل الأخيرة من برامج التأهيل.